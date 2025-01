Zus zoekt lief voor Conner Rousseau met de hulp van James Cooke en John Crombez

Bij de gloednieuwe talkshow ‘James & co’ was Conner Rousseau te gast, net als zijn zus Eloïs. Zij bracht een eerbetoon aan haar broer, samen met John Crombez.

Anderhalf jaar geleden ontstond er heel wat beroering nadat hij in een interview met Eric Goens openhartig praatte over zijn geaardheid. Sindsdien heeft de politicus, met roots in Nieuwpoort, er niet meer zo vaak over gepraat, ook al omdat het politieke toneel en het incident met zijn racistische uitspraken nog meer aandacht vroegen.

Gisterenavond was de politicus te gast bij James Cooke in diens talkshow ‘James & co’ op Play4. Daar praatte hij openhartig over zijn liefdesleven, en hoe hij nog altijd single is. Daarbij trakteerde de presentator hem op een verrassing. Niemand minder dan zijn zus Eloïs, die zich bij de vorige verkiezingen ook engageerde, kwam een lofbetuiging zingen voor haar broer. Als klap op de vuurpijl dook nog een andere verrassing op: John Crombez, die meespeelde op de gitaar.

Bekijk hieronder de video: