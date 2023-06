Vooruit-voorzitter Conner Rousseau (30) openhartig over geaardheid in video: “Ik heb lang geworsteld met mezelf”

In een video op YouTube vertelt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau (30) dat hij zowel op mannen als op vrouwen valt. Hij heeft het niet eerder gedeeld omdat Rousseau niet vindt dat anderen daar zaken mee hebben, zolang hij er zelf mee worstelt. Reportagemaker Eric Goens uit Koksijde nam het interview af.

Rousseau deelde nooit eerder details over zijn geaardheid omdat hij vroeger al moest afrekenen met negatieve reacties. “Ik heb een heel lange periode enorm geworsteld met mezelf”, vertelt Rousseau onder meer in de video op YouTube, die je hier kan bekijken. “Ik heb het gevoel dat ik in een klein lokaal sta en dat de muren dichter en dichter op me af komen”, zegt hij over de druk om als publiek figuur zijn geaardheid te benoemen.