Wim Lybaert is in het huwelijksbootje gestapt

Straks vertrekt Wim Lybaert opnieuw met De Columbus. Nu blijkt dat hij deze zomer is getrouwd met Katrien, met wie hij al 23 jaar samen is.

Wim Lybaert zat niet bepaald stil dit jaar. Zo vertrok hij opnieuw door Europa voor een vijfde seizoen van De Columbus, maar blijkbaar is hij afgelopen zomer ook in het huwelijksbootje gestapt. Lybaert bevestigde dat hij op 30 juli is getrouwd, nadat hij een half jaar eerder op de knieën ging. Hij was al 23 jaar samen met Katrien Hennau, die hij indertijd leerde kennen bij productiehuis Woestijnvis. Zij werkte er als redactrice, hij was toen monteur. Na een drukke draaiperiode vorig jaar – zo maakte hij ‘Een jaar op zee’ en ‘Zomeravonden’ zat hij naar eigen zeggen een paar maanden thuis, waardoor er weer veel tijd was om door te brengen met zijn vrouw. Het was in die periode dat het idee voor een huwelijk kan bovendrijven. Hij deed zijn aanzoek aan de ontbijttafel, in het bijzijn van zijn twee zonen (samen hebben ze ook nog een dochter, red.) op Nieuwjaarsdag. De twee hielden een feest in de tuin en vertrokken daarna met het gezin op reis naar Schotland.

De Columbus, vanaf 1 december elke zondag om 20 uur op VRT 1 en VRT MAX.