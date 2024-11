Wim Lybaert gaat opnieuw op pad met zijn Columbus

Na drie jaar haalt Wim Lybaert De Columbus opnieuw van stal voor een vijfde seizoen. Onder meer Liesa Naert mag mee op pad.

Zonder plannen en op de wilden boef trekt Wim elke week in het gezelschap van een gast de wijde wereld in: Fien Germijns, Bockie De Repper, Steven Van Herreweghe, Liesa Naert, Riadh Bahri, Tine Embrechts, Rudi Vranckx en Kristel Verbeke.

Een draai aan de sjiekenbak bepaalt de bestemming van de reis. De goesting van het moment beslist wat er onderweg gebeurt en welke koers De Columbus zal varen. Liefst van al kronkelt De Columbus langs ongerepte wegen door onverwacht prachtige landschappen. Op zoek naar de schoonheid in de kleine dingen. Wim en zijn gast dompelen zich onder in de pracht van de natuur, ze genieten van het onbevangen onderweg zijn en leren elkaar écht kennen.

Voor Liesa was het alvast spannend: “Ik heb dat nog niet veel gedaan. Zo niet weten wat er gaat gebeuren, niet weten wat er komt of waar je uitkomt. Zo dingen op je af laten komen, ik vind dat best moeilijk in ’t echt.”

De Columbus: vanaf 1 december elke zondag om 20.00 uur op VRT 1 en VRT MAX.