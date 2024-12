West-Vlaamse stylist van Lady Gaga klaar voor De Slimste Mens

Op een zucht van de finaleweken mag Tom Eerebout aantreden in De Slimste Mens ter Wereld. Kan hij nieuwbakken recordhoudster Daphne Agten het vuur aan de schenen leggen?

Vanavond treedt een van de weinig Belgen – zoniet de enige – die het nummer van Lady Gaga in zijn telefoon heeft zitten. Tom is afkomstig van Bredene en staat internationaal al een paar jaar hoog aangeschreven als stylist, maar ook bij ons. Zo kleedt hij onder meer Hooverphonic en Gustaph. “Het verschil zit hem vooral in de productie en exposure”, vertelde hij vorig jaar nog aan De Krant van West-Vlaanderen. Al is het Eurovisiesongfestival ook niet bepaald een klein publiek. (grijnst) Maar voor mij is dat even spannend en de samenwerkingen even fijn.”

Tom neemt het meteen op tegen twee kleppers. © Play4

Tom is bijzonder veelzijdig, dus kan hij misschien wel verrassend uit de hoek komen vanavond. Hij moet in elk geval in topvorm zijn, want hij neemt het niet alleen op tegen wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel – die gisteren al bewees een ijzersterke speelster te zijn – maar ook tegen Daphne Agten. Zij zit vanavond voor de 19de keer in de zetels van de populaire quiz. Daarmee haalt ze een absoluut record.

‘De Slimste Mens ter Wereld’, vanavond om 21.15 uur op Play4.