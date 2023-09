West-Vlaamse stylist van Lady Gaga is jurylid in Belgium’s Next Top Model: “Alles is mogelijk. Kijk waar ik geraakt ben…”

Vanaf vrijdag strijden 20 kandidaten voor de titel van ‘Belgium’s Next Top Model’ op Streamz. Zij proberen zich in de gunst te werken van de professionele jury met onder meer Tom Eerebout, stylist van wereldsterren als Lady Gaga en Rita Ora. Tom was naar eigen zeggen aangenaam verrast door de sfeer achter de schermen.

Als we Tom spreken, staat hij klaar om zijn koffers te pakken voor Las Vegas, waar Lady Gaga met haar jazz- en pianoshow een vaste residentie heeft. Oorspronkelijk was er de vrees dat de staking in Hollywood (waarbij scenaristen en acteurs ijveren voor een betere vergoeding door streamingsdiensten, red.) voor gaten in zijn agenda zou zorgen, maar Tom mag naar eigen zeggen niet klagen. Recent deed hij nog de styling van actrice Rebecca Ferguson voor de rode loper van de filmpremière van de nieuwste Mission: Impossible.

Spanning

Meer nog: de stylist met roots in Bredene slaagde er zelfs in om de opnames van Belgium’s Next Top Model in zijn drukke schema ingepland te krijgen. “Ik had uiteraard interesse toen de productie mij belde. Ik kende vooral de Amerikaanse versie, waarvan al eens een catfight viraal gaat via TikTok. Ze benadrukten meteen dat ze niet mikten op sensatiereality, maar dat het toch niet zou ontbreken aan de nodige spanning.”

En zo geschiedde. Twintig ambitieuze modellen zijn een tijdje geleden begonnen aan misschien wel het spannendste avontuur van hun leven, waarbij ze ook begeleid worden door topmodel Hannelore Knuts, designer en co-founder van Essentiel Antwerp Inge Onsea en Tom Van Dorpe, oprichter van NOAH mgmt.

Op basis van de door hen geselecteerde foto zal de jury wekelijks delibereren en wordt er bepaald wie de wedstrijd moet verlaten en wie er mag doorgaan. De inzet is een professioneel modellencontract bij NOAH mgmt en een covershoot voor het modeblad Marie Claire.

Onder de indruk

“Waar ik op lette? Ik vind het belangrijk hoe de modellen zich presenteren. Blijft er iets hangen? Dat kan gaan over het uiterlijk, maar even goed over de manier waarop ze praten of lopen. En dat kan verrassende resultaten opleveren. In de eerste aflevering bijvoorbeeld volgen Hannelore en ik de modellen tijdens een fotoshoot, terwijl de andere juryleden een runway (een défilé op een catwalk, red.) beoordelen.”

“Dan zie je al meteen tegenstrijdige zaken: modellen die goed scoren tijdens de fotoshoot, maar het iets minder doen op de runway en omgekeerd. Belangrijk is ook hoe snel ze zich aanpassen. Want vaak speel je een soort rol tijdens een fotoshoot en dat kan heel divers zijn. Ook een runway lopen kan je op veel verschillende manieren uitvoeren, van stoer tot klassiek of sensueel. En dan is er ook nog een verschil tussen een catwalk of de straat. Maar ik was wel onder de indruk. Zeker van mensen die groeien doorheen het parcours, zelfs als je het niet meteen had verwacht.”

Sterk in de schoenen

“Ik moet eerlijk zijn: er zit niet meteen een coach in mij. Ik probeer vooral tips te geven gebaseerd op mijn eigen pad. Zo probeer ik te tonen dat er echt wel veel mogelijk is, kijk maar naar mij als eenvoudige West-Vlaming die deze job doet. De tips die ik geef, zijn afhankelijk van persoon tot persoon. De ene pikt ook vlugger op dan de andere. Maar de tip die ik het vaakst geef, is dat je je niet mag vergelijken met een ander, maar moet uitgaan van je eigen sterktes. Anders vergiftig je jezelf met allerlei scenario’s die enkel maar bestaan in je hoofd.”

Tom Eerebout is jurylid in Belgium’s Next Top Model. © Streamz

“Mentale gezondheid is altijd een stokpaardje geweest van mij. Ook Hannelore spreekt zich daarover uit. Want dat is wel belangrijk, zeker omdat je met ménsen werkt. Je sluit ze ook een maand op, zonder gsm, en geeft ze elke dag een uitdaging. Daar komt kritiek bij kijken, een eliminatie… Je moet al sterk in je schoenen staan. Op dat vlak is de modellenwereld wel sterk veranderd. Het is ook inclusiever geworden, al mag dat nog wat meer zijn.”

Van De Roma tot Vegas

Aan afwisseling alvast geen gebrek in het dagelijks leven van Tom. Het ene moment kleedt hij een Hollywood-ster als Rebecca Ferguson, om dan weer Gustaph te doen. “Het verschil zit hem vooral in de productie en exposure. Al is het Eurovisiesongfestival ook niet bepaald een klein publiek. (grijnst) Maar voor mij is dat even spannend en de samenwerkingen even fijn.”

“Of ik nu Lady Gaga in Vegas moet doen of Sylvie Kreusch in De Roma… Dat maakt voor mij weinig uit. De show moet goéd zijn, ook al omdat mijn naam eraan vasthangt. Maar wat ik bij een Belgische productie leer, neem ik mee naar grotere producties, en omgekeerd. Bovendien mag je Belgische producties niet onderschatten. Van acteurs tot muzikanten… er is hier heel wat om trots op te zijn.”

Waaronder dus Belgium’s Next Top Model nu. “Het mooiste aan de reeks is zien hoe die groep echt een soort vriendschapsband heeft opgebouwd. Sommigen vonden het afscheid van hun vrienden erger dan de effectieve eliminatie zelf. Dat zegt heel veel, dat had ik niet verwacht. Maar voor de Amerikaanse versie mogen ze mij ook altijd bellen, ja. Ik ben niet het type dat snel in een catfight belandt.” (grijnst)

‘Belgium’s Next Top Model’, vanaf vrijdag exclusief te zien op Streamz. Er nemen twee West-Vlaamse kandidaten deel: Fardowza Aden en Naomi Woldu zijn allebei van Kortrijk.