Vooruitblik op ‘Blind getrouwd’-finale: overwint de liefde of wordt het de friendzone?

Nadat Emile Vandekerckhove uit Roeselare al aangaf verder te willen met Emma Ramirez, krijgen we maandag ook het beslissingsmoment van het West-Vlaamse koppel Fleur en Alexander te zien in ‘Blind getrouwd’. Dan wordt het ook duidelijk of alle koppels vandaag nog samen zijn of niet. Wij blikken al eens vooruit.

Na bijna drie maanden is het maandag zo ver: dan komen we te weten welke koppels vandaag nog samen zijn in het Blind Getrouwd-avontuur. In dit zevende seizoen van het populaire VTM-programma zagen we drie West-Vlamingen die hun kans waagden. Emile Vandekerckhove (28) uit Zwijnaarde, maar met roots in Roeselare, werd gekoppeld aan Emma Ramirez uit Gent. De twee begonnen eerder aftastend en voorzichtig aan het avontuur.

Hoewel ze zich allebei niet terughoudend opstelden, kwam het voor de kijker over als heel beleefd. Emile deed heel hard zijn best om vriendelijk, galant en ondersteunend te zijn, net als Emma overigens. De twee waren erg communicatief en die aanpak leek te werken. Gaandeweg groeide een aftastende verstandhouding uit tot een goed gegronde vriendschap, maar de paar weken waren vrij kort om het tot een relatie te ontplooien, zo bleek. Toch kozen de twee voor elkaar, zoals we afgelopen maandag zagen, en besloten ze hun gevoelens nog te verkennen. Of ze effectief vandaag nog samen zijn, zien we pas komende maandag.

Kleine kans

De kans dat ze nog samen zijn, achten we echter klein. Als een koppel gevolgd wordt door camera’s, duwt hen dat vaak in een bepaalde communicatieve situatie. Als er zaken moeilijk liggen om te bespreken, dan komen die op zo’n moment wel bovendrijven. Maar hoewel de twee al een aantal weken samen waren, was er bij geen van de twee écht sprake van romantische gevoelens.

Emile Vandekerckhove gaf eerder al aan verder te willen met Emma Ramirez. Houdt hun huwelijk stand? © VTM

Maar dat hoeft niet zozeer altijd slecht te zijn. Integendeel. In het vorige seizoen zagen we hoe Florence Vandoorne ook eerder terughoudend was tijdens de wittebroodsweken, maar eenmaal de camera’s weg waren, viel er naar eigen zeggen een grote last van haar schouders en groeide ze dichter naar Jinti, met wie ze toen getrouwd was. De twee zijn vandaag nog steeds samen.

Het zou een verrassend scenario zijn. Maar dat Emile momenteel geen interviews geeft, zien we als een teken aan de wand. Het kan dat er in de afgelopen weken effectief een vonk is overgesprongen, maar volgens ons is de kans groot dat het waakvlammetje tussen de twee niet is uitgegroeid tot een volwaardig vuur, maar eerder uitgedoofd is tot een respectvolle vriendschap. Als dat zo is, moeten zowel Emile als Emma het zichzelf geen seconde verwijten. We verwachten ook dat de twee nog altijd door één deur kunnen, want op geen enkel moment liet het koppel zich betrappen op een woordenwisseling.

Streekgenoten

Nog moeilijker te voorspellen is hoe het Fleur en Alexander verloopt. Fleur Billiet uit Varsenare (Jabbeke) en Alexander Scherpereel uit Brugge, allebei 28 jaar, werden aan elkaar gekoppeld en het leek een match made in heaven. Op papier waren en zijn de twee streekgenoten gemaakt voor elkaar. Al vanop hun huwelijksdag waren de twee bijzonder op hun gemak bij elkaar. Ook in de dagen en weken nadien werd er danig gelachen en goed gepraat. Vooral het koppelsweekend bleek een schot in de roos. Kortom: de verstandhouding was bijzonder goed. Meer nog: het had iets weg van een koppel dat al jarenlang samen was, want de twee zaten op veel vlakken op dezelfde golflengte. Alleen, écht romantisch zouden we de twee nu ook niet bestempelen, al was het duidelijk dat Fleur gaandeweg steeds meer gevoelens kreeg. Maar of het genoeg is om straks van een echte relatie te spreken, is voorlopig nog koffiedik kijken.

Ook dit seizoen bleek de voornaamste valkuil de befaamde friend zone. Isabelle en Matthieu bijvoorbeeld raakten nooit voorbij dat vriendschappelijke. Dat wederzijdse respect is een belangrijke basis voor een relatie, maar als de fysieke aantrekkingskracht er niet is, dan ontstaat er twijfel. De vraag is of die aantrekking er wel is gekomen, nadat de camera’s even stopten met draaien. In de aflevering van maandag komen we niet alleen te weten of Fleur en Alexander opnieuw ja zeggen tegen elkaar in het stadhuis van Jabbeke, maar ook of ze naar elkaar zijn toegegroeid of net niet. Wat het ook wordt, ook Fleur en Alexander hoeven zich straks niets te verwijten als hun relatie op de klippen zou lopen.

