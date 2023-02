Van basketbalster tot Special Forces: Ann Wauters wacht een fikse uitdaging

Samen met onder meer Koen Wauters en Georges-Louis Bouchez gaat Ann Wauters de zwaarste training ter wereld doorlopen.

Voor het gloednieuwe VTM-programma ‘Special Forces: Wie Durft Wint’ wagen 11 bekende koppen, waaronder Koen Wauters, Ann Wauters en Georges-Louis Bouchez, zich aan de zwaarste training ter wereld: die van de Special Forces. Afgezonderd van de buitenwereld worden ze in Marokko door vier ex-Special Forces operators non-stop uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. Of ze beroemd zijn of niet, maakt niet uit: de rekruten worden gestript tot hun echte persoonlijkheid. Fysieke fitheid is nog maar het begin, de echte test is er één van veerkracht en karakter. Special Forces draait niet rond de sterkste of de snelste. Het gaat over attitude en mindset. “Zou ik deze persoon naast me willen in een geheime missie?”, is de allerbelangrijkste vraag van de Special Forces-instructeurs.

Wie van de rekruten kan de mentale en fysieke strijd van deze loodzware opleiding aan? Wie bereikt zijn of haar breekpunt en trekt zich terug? En welke rekruten zijn uit het juiste hout gesneden, stijgen boven zichzelf uit en halen het einde? Eén ding is nu al zeker: elk van hen komt als een ander mens terug.

Uitdaging

Ann Wauters: “Er valt geen medaille mee te winnen, maar wat een leerproces gaat dit zijn? Dat is misschien nog belangrijker dan een medaille. Op zich ben ik al blij dat ik deze uitdaging wil aangaan en dat ik dat goed wil doen. Dat ik mezelf 100 keer ga tegenkomen en dat ik eruit ga leren. En dat ga ik weer meenemen voor de rest van mijn leven.”

Special Forces: Wie Durft Wint, is de Vlaamse versie van het Britse format SAS: Who Dares Wins, dat in 2015 voor het eerst werd uitgezonden. Na succesvolle versies in onder andere Amerika, Australië, Finland, Zweden en Nederland, komt het format nu dus eindelijk ook naar Vlaanderen. Wanneer Special Forces: Wie Durft Wint wordt uitgezonden bij VTM, wordt later bekend gemaakt.