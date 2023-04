Van Ann Wauters tot Davy Parmentier: deze bekende (West-)Vlamingen wagen zich aan de Special Forces

Vanaf maandag 1 mei zien we hoe een rist bekende Vlamingen de zwaarste training ter wereld doormaken, namelijk die van de Special Forces.

Francesco Planckaert, Steven Laureys, Nick Bril, Hannelore Simoens, Dirk Van Tichelt, Davy Parmentier, Laura Tesoro, Francisco Schuster, Georges-Louis Bouchez en Ann en Koen Wauters: zij zijn de 11 bekende rekruten die zich voor het gloednieuwe VTM-programma ‘Special Forces: Wie Durft Wint’, aan de zwaarste training ter wereld wagen: die van de Special Forces. Gerekruteerd uit de medische en culinaire wereld en die van showbizz, politiek en sport, hebben de 11 rekruten maar weinig gemeenschappelijk, behalve de schrik voor wat komen gaat.

Maskers af

Wanneer de 11 bekende gezichten in de uitgestrekte woestijn ten zuiden van het Marokkaanse Atlasgebergte plat op hun buik moeten, start voor hen de zwaarste training ooit. Vier ex-Special Forces operators halen de rekruten uit hun dagelijks comfortabel leventje en confronteren hen met meedogenloze fysieke en psychologische tests. Ze worden gestript van privacy en status, want naam en faam zijn obstakels binnen de opleiding. In Marokko ruilen de bekende gezichten hun naam letterlijk in voor een nummer en vallen alle maskers af. Vanaf nu strijden ze tegen hun eigen limieten.

Davy Parmentier: “In het sporten zoek ik altijd mijn grenzen op.” © VTM

Wij kijken uit naar de twee West-Vlamingen in het gezelschap: Ann Wauters en Davy Parmentier. Die laatste heeft naar eigen zeggen een goeie conditie, maar een zwak evenwichtsorgaan: “Ik loop heel vaak en ik doe veel krachttraining. In het sporten zoek ik altijd mijn grenzen op. Je doet de Dodentocht, een eerste marathon, een tweede, dan volgt de derde,… Het is een kwestie van trainen. Het gevoel dat mijn lichaam ‘stop’ zegt, heb ik nog nooit meegemaakt. Eigenlijk ben ik erg emotioneel. Het mentale stuk is dus denk ik de allergrootste uitdaging voor mij”, aldus de creatief directeur bij VTM.

Ann Wauters: “Ik ga hier sowieso uit leren.” © VTM

Wie het gewend is van veel van haar lichaam te vragen is Ann Wauters, ex-basketbalspeelster. Haar grootste kracht is dat ze een ongelooflijke teamplayer is. Haar grote zwakte zijn haar knieën. “Er valt geen medaille mee te winnen, maar wat een leerproces gaat dit zijn? Dat is misschien nog belangrijker dan een medaille. Op zich ben ik al blij dat ik deze uitdaging wil aangaan en dat ik dat goed wil doen. Dat ik mezelf 100 keer ga tegenkomen en dat ik eruit ga leren. En dat ga ik weer meenemen voor de rest van mijn leven.”

Bekijk hieronder de trailer: