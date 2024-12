Tweede seizoen van Knokke Off opnieuw met Surfers Paradise in een glansrol: “Maar voor één scène heb ik ingegrepen”

Vanaf vandaag is het tweede seizoen van de razend populaire reeks Knokke Off te zien op VRT Max. En daarbij is opnieuw een glansrol weggelegd voor Surfers Paradise als locatie voor de strandbar waar de rijkeluiskinderen zich vermaken. “De samenwerking met de makers is heel goed. Enkel toen ze een scène wilden draaien waarin er cocaïne werd gesnoven op mijn terras, heb ik ingegrepen”, zegt zaakvoerder Frank Vanleenhove.

De losbandige avonturen van jongelui als Lousie Basteyns en Alex Vandael in het mondaine Knokke zijn vanaf vandaag opnieuw te volgen in het tweede seizoen van Knokke Off op VRT Max. Nieuw is de intrede van de hooghartige ‘Bonmamie’, een rol van Viviane De Muynck, als de moeder van Patrick. Een blijver is Surfers Paradise, de surf- en watersportclub Van Frank Vanleenhove die in de reeks dienst doet als de favoriete strandbar van de Knokse jongelui uit de hogere klasse. “We hadden goede ervaringen met het eerste seizoen van de reeks. Toen zijn de makers hier komen aankloppen omdat ze vonden dat we hier alle nodige accommodatie hadden voor wat ze zochten: een terras, zicht op zee, surfers in de achtergrond,…”, zegt zaakvoerder Frank Vanleenhove. “Voor ik heb toegezegd, heb ik toch eerst overlegd met het gemeentebestuur om te horen of zij achter de reeks stonden want toen wisten we nog niet echt wat te denken van Knokke Off. Toen ik hoorde dat ze er volledig achter stonden en dat er ook nog veel andere opnamelocaties waren in Knokke, heb ik toegezegd. Wat opnames betreft, wisten we wel al min of meer wat te verwachten, want lang geleden vonden hier ook al opnames plaats van de vtm-reeks Wittekerke. En ik moet zeggen dat de samenwerking heel vlot verlopen is.”

Toen de makers opnieuw bij Frank aanklopten voor de opnames van het tweede seizoen, stemde hij dan ook opnieuw toe. “We konden goede afspraken maken over de momenten van opname. Die opnames vonden enkel plaats buiten de openingsuren van onze club. Soms was ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat”, gaat Frank Vanleenhove verder. “Bij de opnames van het tweede seizoen had ik wel medelijden met de crew en de acteurs want dit voorjaar was het toch vaak bijzonder slecht weer. Maar dat konden ze oplossen met heel zware lampen op de set, zodat het ook bij slecht weer heel zonnig leek. Ik heb slechts één keer moeten ingrijpen. Dat was toen de makers een scène wilden opnemen waarbij er cocaïne werd gesnoven op het terras van onze zaak. Met drugs wil ik echt niet geassocieerd worden. Ze hebben dan maar cocaïne gesnoven in de duinen in de plaats (lacht). Of ik veel extra klanten of leden heb door deze reeks? Dat niet echt, maar er zijn wel veel mensen die uit nieuwsgierigheid eens komen kijken, zélfs vanuit het buitenland.”