Laura Van Haecke regisseert tweede seizoen van ‘Knokke Off’: “Knokke was grotere cultuurshock dan India”

Vanaf 6 december kan je op VRT MAX kijken naar het tweede seizoen van de veelbesproken reeks Knokke Off. De regie lag deze keer in handen van de West-Vlaamse Laura Van Haecke, die eerder al indruk maakte met de jongerenserie Hacked. Wij spraken haar samen met hoofdrolspeelster Pommelien Thijs. “Ik voelde me zowat de plusmama op de set.”

En of het hard gaat voor Pommelien Thijs (23). De afgelopen weken scoorde ze alweer een nummer één-hit, kondigde ze meteen twéé Sportpaleis-concerten aan en verzamelde ze ook nog eens een rist MIA-nominaties. Met het tweede seizoen van Knokke Off, waarin ze opnieuw in de huid van Louise mag kruipen, is het feestje compleet.

Mag het feestje mee organiseren: Laura Van Haecke (33), die opgroeide in Oostende en Kortemark. De West-Vlaamse nam de regie van dat tweede seizoen op zich, dat met nieuwkomers als Viviane De Muynck en Aimé Claeys opnieuw voor een dosis spanning en intriges zorgt. “Het is wel spannend, ja”, aldus Laura. “Ook naar de hele ploeg toe. Je wilt die niet teleurstellen. Dat is een beetje de baby van iedereen, en ik voel me zowat de plusmama die erbij gekomen is.” (lacht)

Onwetendheid

“Ook voor ons is dat spannend”, weet Pommelien. “Dat de verwachtingen hoog lagen? Ik vond het vooral fijn dat er nog een zomer tussen die opnames zat, waardoor je de tijd kreeg om het te relativeren en opnieuw met diezelfde gezonde onwetendheid van start te kunnen gaan. Het grootste verschil was dat we merkten hoe ze er in Knokke naar keken. Tijdens dat eerste seizoen keek er amper iemand op tijdens de opnames, maar ik herinner me de allereerste draaidag nu waarbij ik een scène had met Ayana (Doucouré, red.) op straat, en plots stond daar een muur van mensen met hun telefoon. Ik dacht efkes: shit, is dat voor de rest van de tijd? Maar daarna viel dat wel best mee. Wat die verwachtingen betreft: je probeert daar niet te veel over na te denken, want je hebt daar weinig invloed op. De reacties vanuit Knokke waren ook fijn. De mensen die we spraken, waren allemaal heel positief.”

Pommelien: “Ja, ze mogen mij gerust bellen voor een derde seizoen.” © VRT

Samen spitten

Pommelien kon al een seizoen wennen, maar voor Laura was het een compleet nieuwe leefwereld waarin ze stapte. “Ik sta daar ver van, ja. Ik woon in Brussel in een buurt waar er heel veel mensen staan aan te schuiven om een maaltijd te krijgen, dus dat verschil was best groot. Ik was op reis in India, en de mensen verwittigden mij voor een cultuurshock, maar voor mij lag die eerder in Knokke”, lacht ze. “Het is heel leuk om zelf een wereld uit de grond te stampen, maar tegelijkertijd was het wel fijn dat de acteurs keigoed hun rol kenden en je konden meenemen. Het was leerrijk om samen op dat figuurlijke veld te staan spitten. Je hebt op zo’n set heel veel verschillende personages en persoonlijkheden. Je gaat niet altijd dezelfde mening hebben, maar dat is interessant om te onderzoeken. Intimiderend? Niet zozeer. Je staat op de set met allemaal lieve mensen die het beste willen.”

“Dat klopt”, sluit Pommelien aan. “Ook al omdat iedereen, zeker ook die mega-ervaren acteurs op de set, een fijne liefde voor het vak en enthousiasme met zich meebrachten. Dat heeft zeker een vuur in mij aangewakkerd. Wat Laura heel goed deed, was een veilige omgeving creëren en vanuit een zekere rust vertrekken. Er zitten in dit seizoen heel fijne bogen voor mijn personage. In de eerste aflevering zie je al een heel andere Louise ten opzichte van het vorige seizoen, waarbij de kijker ook voelt dat er iets niet klopt. Daar is Luk (Wyns, scenarist, red.) heel goed in, om toxische en heftige personages te brengen, waar je toch ook iets voor voelt. Dat dubbele vind ik altijd heel leuk in Knokke Off. Ja, ze mogen mij gerust bellen voor een derde seizoen.”

Pommelien: “Acteren én optreden combineren is niet makkelijk. Ik ben dankbaar dat het lukt, want ik weet dat het niet evident is.” © VRT

“Voor een regisseur is dat anders”, weet Laura. “Ik ben eigenlijk nog altijd Knokke Off aan het afwerken. Het werk beperkt zich niet alleen tot de opnames: je bent er een jaar voltijds mee bezig en dat valt moeilijk te combineren met andere projecten. Dat is één ding. Daarnaast vind ik het ook fijn om mezelf te blijven uitdagen en veel verschillende verhalen te vertellen. De komende maanden wil ik mij dan ook graag focussen op het ontwikkelen van mijn eerste langspeelfilm. Ik maak graag series, al vind ik het ook mooi dat je bij een film ongeveer anderhalf à twee uur in een nieuwe wereld duikt en het daarna afgerond is. Om het nadien hopelijk verder te laten leven in de hoofden van de kijkers.”

Relativeren

Pommelien blijft intussen acteren en zingen combineren. Al schuilen daar ook valkuilen in, zoals recent nog duidelijk was in de documentaire van Laura Tesoro, waar Pommelien ook even in te zien was. “Acteren en zingen combineren, is pittig, maar het geeft mij ook een heel breed aantal opties. Al zou ik totaal niet ongelukkig zijn, mocht ik me een paar jaar op acteren focussen, of op zingen. Ik ben dankbaar dat het lukt, want ik weet dat het niet evident is. Het is apart al niet evident, al lukt het steeds beter om agendagewijs alles rond te krijgen. Maar ik probeer het te relativeren en jaar per jaar, of eerder project per project te bekijken.”

Zo heeft Pommelien er ook net de opnames op zitten voor een andere sequel: Patsers. “Dat was ook weer een heel andere, mega-intense manier van draaien”, weet Pommelien. “Of ik met dit soort rollen het contrast opzoek met #LikeMe? Nee. het gaat eerder met wat voor verhalen ik opgroei of leuk vind. Op mijn zeventiende was dat #LikeMe, nu ik 23 jaar ben, vind ik het interessant om zoiets als Knokke Off en Patsers te doen. Ik doe het vooral omdat ik het interessante werelden vind, niet zozeer vanuit een soort bewijsdrang.”

‘Knokke Off 2’, vanaf vrijdag 6 december op VRT MAX.