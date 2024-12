Twee West-Vlamingen in ‘Bestemming X’: bereikt Quentin (31) of Alyssa (30) als eerste de eindmeet?

Vanaf zondag gaan tien onbekende Vlamingen weer op een zenuwslopende roadtrip door Europa, met het doel als eerste de mysterieuze eindbestemming X te bereiken. Onder hen ook twee West-Vlamingen: Quentin (31) uit Knokke-Heist en Alyssa (30) uit Oostende.

Voor het tweede jaar kan je op VTM de zoektocht van tien onbekende Vlamingen naar ‘Bestemming X’ volgen. Wie als eerste die mysterieuze eindbestemming bereikt, wint het spel én de felbegeerde geldprijs. De deelnemers worden constant op de proef gesteld met hints en misleidingen. Aan het einde van elke aflevering moeten de kandidaten hun ‘X’ op de kaart zetten en raden waar ze zich bevinden. Wie het verst van de waarheid zit, moet de bus verlaten.

Kevin Janssens leidt het programma in goede banen, maar er is ook een rol weggelegd voor ‘Slimste Mens’ Aster Nzeyimana. Twee West-Vlamingen gaan mee op zoek naar ‘Bestemming X’. Quentin (31) uit Knokke-Heist werkt als sales advisor bij Porsche en heeft als helikopterpiloot een passie voor vliegen. “Ik doe mee om mijn grenzen te verleggen, dat typeert mij als persoon”, zegt hij.

De tweede West-Vlaamse kandidaat is Alyssa (30) uit Oostende. Ze is een sportjournaliste met een passie voor voetbal, basketbal en Formule 1. “Ik hou van avontuur en welk groter avontuur bestaat er dan Bestemming X? Dit wordt een verhaal dat ik later aan mijn kleinkinderen kan vertellen”, zegt ze. Alyssa is geen onbekende voor KW, want in 2022 was ze onze vrouw ter plaatse op het WK voetbal in Qatar.

Bestemming X, vanaf 5 januari elke zondag om 20 uur op VTM.