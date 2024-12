Lize Feryn over haar Slimste Lief ter Wereld: “Ik ben megatrots!”

Het is gebeurd! Aster Nzeyimana volgt Guga Baúl op als De Slimste Mens ter Wereld. Zijn verloofde Lize Feryn, die hem een gelukskus gaf aan het begin van de aflevering, is evenzeer in de wolken.

Sportjournalist en presentator Aster Nzeyimana schreef de prestigieuze titel van De Slimste Mens ter Wereld op zijn naam, na een spannend finalespel tegen actrice Daphne Agten. Daphne mag echter trots zijn op een indrukwekkend nieuw record: met 20 deelnames is zij nu de langst deelnemende kandidaat in de geschiedenis van het programma.

Bij de filmpjesronde kreeg Timon het zwaar te verduren. Daphne snoepte 90 kostbare seconden van hem af bij een fragment uit ‘The Theory of Everything’, waardoor de eindscore van de finale werd bepaald: Timon eindigde met 178 seconden, terwijl Aster 481 en Daphne 538 seconden wisten te behouden. Exit Timon, en de weg lag open voor een ultiem finalespel tussen Daphne en Aster.

Daphne speelde alweer fantastisch, maar Aster maakte het af. © Play4

In de finale ging het lange tijd gelijk op. Met nog 28 seconden op de klok was Aster aan zet voor de allesbeslissende vraag: “De Verenigde Staten telt 8 staten die beginnen met de letter ‘M’. Maine, Maryland en Massachusetts krijg je cadeau. Welke zijn de andere vijf?” Hij antwoordde snel met “Minnesota”, maar werd vervolgens getroffen door een black-out. Met slechts 6 seconden over bracht hij vooralsnog het verlossende antwoord “Mississippi!” uit, waarmee hij Daphne naar huis speelde.

Aster was (terecht) bijzonder trots op zijn oorkonde. © Play4

Voor Aster is het een droom die uitkomt. “Het is echt ongelooflijk! Mijn eerste deelnames waren niet bepaald indrukwekkend, maar tijdens de finaleweken vond ik een bepaalde rust die ik niet van mezelf kende. Normaal gesproken ben ik bij dit soort dingen snel in paniek en denk ik niet zo snel. Maar kijk, kalmte heeft me gered! En deze oorkonde krijgt een mooie kader, want dit betekent heel veel voor mij. Als kind keek ik al naar deze quiz, maar ik had nooit durven dromen dat ik ooit zou mogen meedoen – laat staan winnen. Dus ja, ik ben een super gelukkige winnaar van ‘De Slimste Mens ter Wereld’!”

Ook zijn verloofde Lize Feryn was in de wolken: “Ik ben natuurlijk megatrots! Ik vond het ook zalig dat ik er altijd mocht bij zijn om mee te supporteren. Ik wist natuurlijk wel dat hij veel weet, maar om eerlijk te zijn hadden we het alletwee echt niet zien aankomen dat hij zo ver zou geraken, laat staan winnen. Dus ja, super trots!”

Lize was ook heel even te zien, toen ze Aster een kus gaf als geluksbrenger. Dat heeft dus duidelijk gewerkt.