Twéé docu’s in kielzog van wielerbaas Patrick Lefevere

In maart worden wielerfans op hun wenken bediend, want zowel VRT als Amazon Prime pakken uit met een docureeks over de ploeg Soudal Quick-Step van manager Patrick Lefevere.

Het wielervoorjaar mag dan wel niet zo goed gestart zijn voor wielerploeg Soudal Quick-Step, toch blijft de ploeg van onder meer Evenepoel en Lampaert het grote publiek aanspreken. Dat is mede te danken aan manager Patrick Lefevere, die al 30 jaar meedraait in het Belgische wielrennen en op elk sleutelmoment wel een rol speelde. Redenen genoeg voor een docureeks dus.

Vanaf woensdag 8 maart kan je op Canvas en VRT MAX kijken naar Patrick Lefevere, Godfather van de koers, waarbij elke aflevering focust op een aspect van zijn leven en werk. In de eerste aflevering komen de mensen aan bod die het dichtst bij hem staan, van zijn zoon en zus tot ploegleiders en toprenners zoals Johan Museeuw, Tom Boonen en Remco Evenepoel. Van geld tot doping, geen enkel onderwerp wordt uit de weg gegaan. Daarbij wordt ook de focus gelegd op zijn privé-leven, met onder meer zijn drive en zijn eigen carrière als profrenner.

Wolfpack

Het zijn trouwens hoogdagen voor de fans, want bij streamingsdienst Amazon Prime is vanaf 17 maart ook Wolfpack te zien. In deze zesdelige reeks, gemaakt door Woestijnvis, wordt de focus gelegd op de ploeg zelf, die toen nog door het leven ging als Quick-Step Alpha-Vinyl. Met een camera volgen ze het team, van crisisvergaderingen tot hotelkamers en ziekenhuizen.