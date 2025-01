Truecrimereeks op Streamz focust op Ivo Poppe, bekend als de Diaken des Doods

De Streamz Original reeks ‘True Crime Belgium’ pakt uit met een nieuw seizoen, waarbij ze openen met het verhaal van Ivo Poppe. In de dubbelaflevering zien we hoe de voormalige diaken uit Wevelgem ongemerkt jarenlang mensen kon vermoorden.

Ivo Poppe is een zaak die de West-Vlamingen al jarenlang beroert. Vooral in zijn thuisstad Wevelgem zorgde de arrestatie van de graag geziene diaken een goeie tien jaar geleden voor flink wat opschudding. Eind 2013 bekende hij immers aan een psychiater dat hij als aalmoezenier en nachtverpleger ‘het stervensproces verdapperde omdat ze aan het lijden waren’.

Hij werd naar eigen zeggen verteerd door schuldgevoelens omdat hij zoveel mensen om het leven bracht, terwijl ze nooit expliciet om euthanasie hadden gevraagd. De feiten waren zo ernstig dat de psychiater in kwestie ondanks zijn beroepsgeheim naar het gerecht stapte, dat een onderzoek opende.

Voorwaardelijk vrij

De feiten speelden zich af in het Sint-Jorisziekenhuis in Menen, waar Poppe werkte tussen 1980 en 2002. Tijdens zijn assisenproces in 2018 bekende hij dat hij wel degelijk wist wat hij deed, maar hij zag het eerder als een werk van barmhartigheid in plaats van moord. Hij verstikte zijn slachtoffers of spoot lucht of insuline in hun aderen.

Hij bekende uiteindelijk vier moorden, allemaal op familieleden. Hij werd veroordeeld voor vijf moorden, waaronder eentje die hij initieel had toegegeven maar daarna weer ontkende. In werkelijkheid zou het aantal veel hoger liggen. Hij werd destijds veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf, maar kwam eerder dit jaar voorwaardelijk vrij. Hij was te ziek voor de cel.

Het hallucinante verhaal inspireerde ook de makers van de docureeks True Crime Belgium, waarvan het nieuwe seizoen nu te zien is op de streamingsdienst Streamz. Zij openen het seizoen met een dubbelaflevering rond Poppe. Daarin komen een aantal getuigen aan bod, zoals zijn collega’s Mirjam Gernaey en Moja Pottillius, gerechtelijk commissaris Martin Delannoye en openbaar aanklager Serge Malefason. Die laatste houden een constructie van hoe het onderzoek tot stand kwam.

Ook onze gerechtelijke journalist Laurens Kindt werd aan het woord gelaten. Hij volgde de zaak, en het proces, vanop de eerste rij. Hij geeft in de reeks onder meer aan dat het vooral uitkijken was of Poppe nog extra bekentenissen zou afleggen op het proces en een antwoord zou bieden voor de vele mensen die nog met vragen zaten.

Seriemoordenaar

Voor Kindt was de zaak eentje die hem zal bijblijven. “De aanhouding van de ietwat duffe, saaie maar doodbrave diaken Ivo Poppe op 27 mei 2014 deed Wevelgem op zijn grondvesten daveren. Tot ver buiten de landsgrenzen werd over de ‘deacon of death’ bericht. Dat zo’n onopvallende man tientallen bejaarden als een dief in de nacht zou vermoord hebben, sprak tot de verbeelding. Zowat iedereen ging er dan ook vanuit dat hij op zijn proces met niets minder dan een levenslange celstraf terug naar de gevangenis zou gestuurd worden, maar dat was niet het geval. Op het proces werd de discussie over euthanasie opnieuw opgerakeld en kregen we ook een inkijk in het persoonlijke leven van Ivo Poppe. Dat bracht nuance. Maar toch: veroordeeld worden voor vijf moorden – wat je de facto een seriemoordenaar maakt – en wegkomen met 27 jaar cel? Dat zullen er weinigen Ivo Poppe nadoen.”

