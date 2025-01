Roeselaarse documaker op de shortlist voor een Oscar

In Hollywood werden de shortlists bekend gemaakt voor de Academy Awards, beter bekend als de Oscars. De documentaire ‘Soundtrack to a Coup d’Etat’ van de Roeselaarse regisseur Johan Grimonprez maakt straks ook kans op een gouden beeldje.

Gisterenavond zond Canvas nog de documentaire ‘Soundtrack to a Coup d’Etat’ uit (dat evenwel nog steeds te bekijken is via VRT MAX, red.). Daarin onderzoekt Johan Grimonprez, met roots in Roeselare, hoe de Belgische en Amerikaanse overheid begin jaren 60 samenspanden om de macht in Congo te behouden. Daarbij werden jazz-artiesten ingezet als afleidingsmanoeuvre.

In december raakte bekend dat de documentaire verkozen werd uit meer dan 150 inzendingen, en op de longlist belandde. Vandaag, donderdag 23 januari, raakte bekend dat de film het schopte tot de zogenaamde shortlist. Hij heeft in principe één kans op vijf om een gouden beeldje binnen te rijven, al is de internationale aandacht die de docu krijgt nog een pak interessanter.

De uitreiking van de Oscars vindt plaats op zondag 2 maart.