Canvas zendt docu uit die kans maakt op een (West-Vlaamse) Oscar

Vanavond kan je op Canvas afstemmen op ‘Soundtrack to a Coup d’Etat’, een ingrijpende documentaire van de uitgeweken Roeselaarse regisseur Johan Grimonprez die het met deze film schopte tot de longlist van de Oscars. Of hij ook effectief kans maakt op een beeldje, weten we morgen.

Een maand geleden raakte bekend dat de Harelbeekse regisseur Leonardo Van Dijl de shortlist voor de Oscars niet haalde, maar toch viel er wel nog goed nieuws te rapen voor de West-Vlamingen. In de category ‘Documentary Feature Film’ schopte de docu ‘Soundtrack to a Coup d’Etat’ het tot de laatste vijftien uit een selectie van 169 inzendingen. Regisseur van dienst is Johan Grimonprez, die roots heeft in Roeselare.

De zelfverklaarde videokunstenaar heeft al een indrukwekkend parcours achter de rug, met films die al sinds de jaren 90 stof doen opwaaien. Zo maakte hij in 1992 de docu ‘Kobarweng Or Where Is Your Helicopter?’, waarin hij de eerste ontmoeting verbeeldde tussen de moderne beschaving en een geïsoleerd dorpje in Nieuw-Guinea. In 2010 gooide hij nog hoge ogen met ‘Double Take’ op internationale filmfestivals zoals Sundance.

Of de film ook effectief kans maakt op een Oscar, weten we op 23 januari. © GF

In ‘Soundtrack to a Coup d’Etat’ vertelt hij het waanzinnige verhaal van hoe de Belgische en de Amerikaanse regering in 1961 de handen in elkaar sloegen om de macht in Congo te houden. In de nasleep van de moord op Patrice Lumumba zette de CIA jazz-artiesten in als afleidingsmanoeuvre voor de westerse inmenging in de post-koloniale Afrikaanse politiek. Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog raakten jazz en dekolonisatie zo onlosmakelijk verbonden.

Naar shortlist?

De docu viel al in de prijzen op het prestigieuze Sundance filmfestival en won recent de Juryprijs voor Beste Belgische Documentaire op de 20ste editie van DOCVILLE. Op 23 januari weten we ook of de docu van de longlist naar de shortlist raakt, en zo kans maakt op een Oscar. De uitreiking vindt plaats op 2 maart.

Wie nu al nieuwsgierig is, kan vanavond afstemmen op Canvas, waar de docu in kwestie wordt uitgezonden op woensdag 22 januari om 21.20 uur. Wie het gemist heeft, niet getreurd: de docu verschijnt ook op VRT MAX.