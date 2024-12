Regisseur Wannes Destoop heeft wereldwijde hit te pakken op Netflix

Wannes Destoop uit Waregem, die begin dit jaar nog uitpakte met ‘Holy Rosita’, heeft opnieuw een succesvolle film beet, deze keer op Netflix. Uit cijfers blijkt dat Ferry 2, de nieuwe film rond de Nederlandse drugsbaron, zelfs scoorde in de Verenigde Staten.

Met uitzondering van een reeks als ‘Squid Game’, waarvan eergisteren een tweede seizoen verscheen op Netflix, gebeurt het niet vaak dat een buitenlandse reeks of film scoort tot in de Verenigde Staten. Ferry 2, de nieuwste film rond de drugsbaron uit de Undercover-franchise, slaagde er evenwel wél in. De film, die werd ingeblikt door Waregemnaar Wannes Destoop, haalde daar de top tien vorige week. Meer nog: globaal gezien is het zelfs de best bekeken niet-Engelstalige film op Netflix, met al meer dan 6,4 miljoen views, goed voor meer dan tien miljoen uren. De eerste reacties van recensenten zijn evenwel niet uitgesproken positief, maar zoals altijd heeft het publiek uiteindelijk gelijk.

Wannes Destoop, die eerder al indruk maakte met de reeks ‘Albatros’ en de film ‘Holy Rosita’, zag de film wel als een uitdaging, zo vertelde hij eerder aan De Krant van West-Vlaanderen: “Ik hoop dat deze film een eigen smoel heeft. Ik heb vooral mijn buikgevoel gevolgd, want je wil trouw blijven aan de fans én aan jezelf. Dat is de grootste uitdaging als je zoiets draait.”

‘Ferry 2’ is nu te zien op Netflix. ‘Holy Rosita’ speelt opnieuw in de zalen en is thuis ook te bekijken via Streamz en Sooner.