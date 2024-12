Regisseur Wannes Destoop over Ferry 2 en de Slimste Mens-revelatie: “Ik heb Daphne mógen ontdekken”

Als Daphne Agten (34) zich donderdagavond tot winnaar van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ kroont, dan zal dat ook een beetje te danken zijn aan een West-Vlaamse regisseur. Het was Wannes Destoop (39) die de Limburgse de hoofdrol gaf in ‘Holy Rosita’. Die film krijgt nu een tweede leven in de bioscoop én kaapte de hoofdprijs weg op het Filmfestival van Turijn. Bovendien kan je vanaf vrijdag op Netflix kijken naar het tweede seizoen van ‘Ferry’, geregisseerd door… jawel, Wannes Destoop. “Dit is een echt topjaar.”

Nadat hij eerder al indruk maakte met onder meer de reeks Albatros, stelde Wannes Destoop begin dit jaar zijn speelfilmdebuut voor op het Filmfestival in Oostende. Holy Rosita, dat hij samen schreef met Tom Dupont en Janne Desmet, vertelt het verhaal van Rosita, een graag geziene vrouw met een haast kinderlijke naïviteit die ervan droomt om moeder te worden. Tegen de wil in van haar omgeving, besluit ze ervoor te gaan. De beklijvende film werd overladen met positieve kritieken, en kreeg recent nog complimenten van de jury van het Filmfestival van Turijn in Italië. Daar kaapte de film de hoofdprijs weg.

Universeel verhaal

Hoofdrolspeelster Daphne Agten (34) maakte dit najaar dan weer furore in de televisiequiz De Slimste Mens ter Wereld, waar ze het record van Ella Leyers verbrak met maar liefst 19 opeenvolgende deelnames. Ze is dan ook de gedoodverfde kandidaat om de quiz donderdagavond te winnen. “Ik ben echt heel blij voor haar”, klinkt het bij haar ontdekker, al ziet de Waregemnaar het net iets anders. “Ik heb haar mógen ontdekken. Ze maakte al indruk in het theater en heeft bij Rosita een grote waarachtigheid in het personage en verhaal gestopt. Ik schrik er niet van dat ze het zo goed heeft gedaan. Ze is een gigantische doorzetter. Dat was al duidelijk toen ze als Limburgse probeerde het West-Vlaams onder de knie te krijgen, maar ook met de toewijding die ze aan de dag legde om in dat personage te duiken. Je kan haar moeilijk op een valse noot betrappen. Ze kwam steevast heel goed voorbereid op de set aan.”

Cilou David uit Rumbeke schitterde naast Daphne Agten. © Streamz

Niet alleen is er hernieuwde aandacht voor de film, maar hij is dit eindejaar ook opnieuw in verschillende zalen te zien. “De reacties doen heel veel deugd, ja. Het verhaal is heel universeel en scoort in landen als Italië, waar het geen geheim is dat er vrouwenrechten op de helling staan. De jury bestond trouwens uit een Poolse regisseur, een Franse actrice en een Italiaanse schrijfster, wat nog maar eens aantoont dat het verhaal veel mensen aanspreekt. Waar we vroeger vroegen om onze film asjeblieft te bekijken, bellen ze ons nu sinds die prijs zélf op. De award was heel schoon, ja, maar wat mij nog het meest raakt zijn de mensen in de straat die mij aanspreken. Tijdens een avant-première kwam een vrouw naar mij toe om te zeggen dat ze het verhaal herkende van bij haar dochter, en dat ze zo blij was dat ik het thema bespreekbaar maakte en genuanceerd bracht. Als iemand zegt dat het emotioneel iets losmaakt, kan daar maar weinig aan tippen.”

Wannes op de set van ‘Ferry 2’. © NyKLyN

Afgelopen jaar was Wannes nog gefocust op een ander project: Ferry 2, dat vanaf 20 december te zien is op Netflix. De film is een spin-off van de populaire reeks Undercover, met daarin ook Tom Waes. Eerder verscheen al Ferry, dat focuste op de gebeurtenissen daarvoor. Die prequel werd gevolgd door een gelijknamige serie. Ferry 2 focust zich nu op de gebeurtenissen ná Undercover. Daarin zien we hoe de voormalige drugsbaron nog altijd een glansrol voor Frank Lammers ondergedoken is. Hij wil niets meer met zijn verleden te maken, tot iemand zijn hulp vraagt en zijn geweten begint te knagen…

“Een van de producers was grote fan van Albatros, vandaar de vraag”, vertelt Wannes. “Natuurlijk is het iets helemaal anders, zeker qua actiescènes, maar ze zagen wel iets in de manier waarop ik omging met humor en de gevoeligheid van personages. Het was wel een uitdaging, ja. De reeks en dat personage zijn als het ware uitgegroeid tot cultureel erfgoed. Maar ik was fan van de reeks en vond het fijn om er mijn schouders onder te zetten.”

Rasacteur

Wannes voelde zich snel thuis op de set. “Het voordeel van Nederlanders is dat ze vrij snel zeggen waar het op staat. De productie was voornamelijk Vlaams, dus het was niet zozeer een grote aanpassing. Ik kon ook rekenen op Dries Delputte (met roots in Zwevegem, red.), de cinematograaf met wie ik al eerder werkte.”

Frank Lammers als Ferry. © GF

“Hoe Frank Lammers was? Ik vroeg me op voorhand af wat ik kon bijdragen, want hij kent zijn personage vanbinnen en vanbuiten. Frank is echt een rasacteur.” In de film komt er een pak meer actie voor dan Wannes gewoon is. “Het klinkt misschien raar, maar dat is vrij strak en saai. Alles is daarin gepland en er is weinig ruimte voor improvisatie, maar ik ben heel blij met het eindresultaat. Ik hoop dat deze film een eigen smoel heeft. Ik heb vooral mijn buikgevoel gevolgd, want je wil trouw blijven aan de fans én aan jezelf. Dat is de grootste uitdaging als je zoiets draait. Concrete plannen voor een volgend project zijn er nog niet. Eerst nog wat genieten van een heus topjaar.” (glimlacht)

‘Holy Rosita’ is te zien in Kinepolis, en ook nog te zien op zaterdag 28 december in De Schakel in Waregem, op zondag 9 februari in De Spil in Roeselare en op 12 februari in Guldenberg in Wevelgem. Je kan de film ook zien via streamingsdiensten Streamz en Sooner.