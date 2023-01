Pionier Johan Persyn en kersvers nieuwsanker Kjenta Vangampelaere vieren dertig jaar Focus&WTV: “De eerste uitzending begon een kwartier te laat…”

Feest bij Focus&WTV, want de zender mag dertig kaarsjes uitblazen. Op 1 februari 1993 bracht oprichter en toenmalig nieuwsanker Johan Persyn voor het eerst het regionale nieuws tot in onze huiskamers. Dertig jaar later kwijt Kjenta Vangampelaere zich feilloos van die taak. Reden genoeg om de pionier en de jongste nieuwslezeres van het meest West-Vlaamse televisiekanaal ter wereld aan de nieuwstafel samen te brengen. “Het doet deugd te zien dat mijn kindje nog altijd springlevend is.”

Een eigen Zuid-West-Vlaamse televisiezender oprichten. Met die vraag stapte politicus Stefaan De Clerck naar Johan Persyn (66), begin jaren negentig een gerespecteerd journalist en Journaal-anker bij de toenmalige BRT. De Bruggeling, die vandaag met pensioen is, besluit mee zijn schouders te zetten onder het ambitieuze project en op 1 februari 1993 gaat de eerste nieuwsuitzending van WTV vanuit de studio’s in Kuurne op antenne. Op 1 september van datzelfde jaar ziet in Jabbeke ook Focus, dat de noordelijke helft van West-Vlaanderen covert, het levenslicht.

Drie decennia later is Focus&WTV uitgegroeid tot een begrip in onze provincie. De basis van het succesrecept is nog altijd hetzelfde als dat van dertig jaar geleden: West-Vlaams nieuws van zo dicht mogelijk bij de mensen brengen. “Ongelooflijk hoe snel de tijd vliegt”, wrijft Johan Persyn zich over het hoofd in het Roeselaarse hoofdkwartier. Hij was van bij de start tot in mei 2000 de eerste hoofdredacteur van de nieuwbakken televisiezender én verzorgde ook de allereerste nieuwsuitzending. Die fakkel is intussen onder andere door Kjenta Vangampelaere (24) overgenomen. De Wingense is sinds oktober 2021 als videojournalist aan de slag en presenteerde op 5 oktober vorig jaar voor het eerst het nieuws.

Dertig jaar Focus&WTV. Wat doet dat met jullie?

Johan: “De verjaardag zorgt voor een flinke brok nostalgie. Dit was, zonder overdrijven, dé job van mijn leven. We hebben deze zender destijds letterlijk van nul opgebouwd. Het was één groot avontuur, een project waar ik al mijn liefde en passie voor de journalistiek in kwijt kon. Pionierswerk in zijn puurste vorm. We waren niet de eerste regionale zender in Vlaanderen – AVS verzorgde toen in Oost-Vlaanderen al uitzendingen op wekelijkse basis – maar wij waren wel de eerste om elke dag met een nieuwsuitzending naar buiten te komen. Binnen de sector verklaarden ze ons zot.” (lacht)

“Het was, zonder overdrijven, dé job van mijn leven – Johan Persyn

Kjenta: “Als je ziet tot wat dat zot project geleid heeft, kunnen we Johan en zijn team alleen maar dankbaar zijn. Zonder hun inzet zaten we hier misschien niet.”

Waar kwam dat idee eigenlijk vandaan?

Johan: “Och, dat was al vele jaren aan het rijpen. Regionaal nieuws was eind jaren tachtig, begin jaren negentig alomtegenwoordig op radio en in de krant, maar televisie was toen nog een blinde vlek. Daar wilden we verandering in brengen.”

Kjenta: “Ik was toen zelfs nog niet geboren. Focus&WTV is er al mijn hele leven.”

Wat herinner je je van de opstart?

Johan: “Dat het een erg intensieve periode was. Ik gooide al mijn zekerheden overboord om dit verhaal uit de grond te stampen. Ik was vastbenoemd bij de BRT, ik was er journaalanker… Een groter risico kon ik haast niet nemen, maar ik zag het enorme potentieel. Al had ik de avond voor we officieel van start gingen een enorme paniekaanval. Ik wilde bij de BRT eerst verlof zonder wedde nemen, maar dat was voor directeur Cas Goossens geen optie. Hij zei dat ik maar ontslag moest nemen. Dat heb ik dan ook gedaan. Het was een sprong in het diepe, want een maand voor de start hadden we nog niks: geen materiaal, geen kantoor… Maar het is ons toch gelukt.”

Hoe verliep die eerste uitzending?

Johan: “Die is een kwartier te laat gestart. Technische problemen.”

Kjenta: “De nachtmerrie van elke nieuwspresentator. Als er kort voor opname technische strubbelingen opduiken, voel ik de zenuwen toenemen. Mijn ergste nachtmerrie. Je staat klaar om live te gaan, hé…”

Johan: “Dat hebben wij vanaf dag twee ook gedaan. Het heeft onze alertheid alleen maar verhoogd. Ik herinner me nog een krantenkop daags na onze start: OW(ee)TV… Ik moet je de teneur van het artikel niet uitleggen, waarschijnlijk. (glimlacht) Maar het was net een extra stimulans. Er werd ook geschreven dat slechts één op de drie Zuid-West-Vlamingen naar Johan en Jessy (De Caluwe, red.) had gekeken. Excuseer? We hadden meteen een marktaandeel van 33 procent!”

Kjenta: “Die hoge kijkcijfers zijn altijd gebleven. Vandaag bereiken we nog altijd om en bij de 300.000 mensen per dag.”

Lucien vanachterhetnieuws. (gf) © Philippe Verhaest

Die populariteit was er vrijwel meteen. Hoe verklaar je dat?

Johan: “Herkenbaarheid en dicht bij de mensen staan. We waren snel het meest bekeken programma van Zuid-West-Vlaanderen. Ik denk dat ons lus-principe er ook mee te maken had. We waren de eersten om onze nieuwsuitzending de hele avond lang in een loop uit te zenden. Zo konden mensen als het ware op elk moment ons nieuws meepikken.”

“Toen Johan begon, was ik nog niet geboren. Focus&WTV is er al mijn hele leven” – Kjenta Vangampelaere

Kjenta: “Focus&WTV was en ís een fenomeen, vind ik. Regionale televisie kreeg overal in Vlaanderen navolging. In se werken we nog altijd op dezelfde manier als dertig jaar geleden: het nieuws dat mensen écht aanbelangt op een zo laagdrempelig mogelijke manier brengen. Plus: de magie van televisie blijft intact.”

Johan: “De professionaliteit speelt ook een rol. Vanop dag één heb ik de lat erg hoog gelegd. Ik kwam van de openbare omroep, die lijn wilde ik in West-Vlaanderen doortrekken. Focus&WTV brengt het nieuws ook op een serene, nuchtere manier. Sensatie en conflict zijn de zender vreemd. Dat appreciëren de mensen wel.”

Eugène de tuinman. © Philippe Verhaest

Zorgden figuren als Lucien vanachterhetnieuws en Eugène de tuinman ook mee voor het succes?

Johan: “Lucien was een topvondst van Martin De Jonghe! Toen hij me het idee voorlegde, was ik er meteen voor gewonnen. Het typetje bezorgde ons een zekere X-factor, iets wat je elders niet vond.”

Zou het vandaag nog werken?

Kjenta: “Eerlijk? Ik heb nog geen seconde van Lucien vanachterhetnieuws gezien. Te jong, hé. Daar moet ik dringend verandering in brengen. Wij maken vandaag op een andere manier het verschil, maar staan nog altijd met beide voeten tussen onze kijkers. Dat zien we ook aan de vele reacties wanneer we een item op sociale media plaatsen. Dan zie je mensen elkaar taggen. Zulke zaken bewijzen dat je relevant bent, dat mensen je naar waarde schatten. We blijven ook evolueren. Sinds december hebben we een TikTok-account met zo’n achthonderd volgers. Klein bier in vergelijking met de ruim 110.000 fans op Facebook, maar zo houden we de vinger aan de pols en trekken we een nieuwe doelgroep aan.”

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

Johan: “Hoopvol. Regionale televisie heeft definitief zijn plaats in het medialandschap veroverd. Ik was pionier, mensen als Kjenta zorgen voor een mooie, nieuwe horizon. Mensen zullen altijd benieuwd blijven naar nieuws uit eigen gemeente en streek. Kijk maar naar de storm aan protest toen Radio2 bekendmaakte dat het regionale luik fors afgeslankt zou worden.”

Kjenta: “Focus&WTV is uitgegroeid tot een nieuwsmerk, een plek waar mensen betrouwbare informatie vinden. Ik ben trots om daaraan te mogen meewerken.”

Johan: (glundert) “Ik beschouw de opstart van deze zender als een van de grootste verwezenlijkingen van mijn carrière. Ik stond mee aan de wieg, het doet deugd te zien dat mijn kindje springlevend is. Focus&WTV zal er altijd zijn.”