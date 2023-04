Paul De Grande te gast bij Jani en Otto-Jan in ‘Viva La Feta’

Antiquair Paul De Grande is op maandag 17 april te gast bij Jani en Otto-Jan in Griekenland. In ‘Viva La Feta’ toont hij zich erg openhartig.

‘Viva La Feta’ meets ‘Stukken van Mensen’ op Play4, want niemand minder dan antiquair Paul De Grande (73) is maandag 17 april te gast in de Griekse villa van Otto Jan en Jani. Op zijn 24ste werd Paul eigenaar van zijn eerste kasteel in Snellegem dat hij niet zo lang geleden verkocht voor het bescheiden bedrag van 2,75 miljoen euro. Intussen kocht hij het Memlinghuis. Met wat budget op zak en dus redelijk wat onderhandelingsmarge trekt hij richting het schatrijke Sifnos, want daar wachten twee ongeduldige gastheren op zijn komst.

Zwemmen in onderbroek

Otto-Jan en Jani plannen – traditioneel overmoedig – een heuse fietstocht met de avontuurlijke Paul, maar die laatste vergeet te melden dat hij maar ‘half zicht’ heeft en gaat al snel tegen Griekse bodem. Dan maar een wat minder riskante – alhoewel- activiteit; zwemmen in onderbroek en mét sigaar.

Maar hij is ook erg openhartig als het over zijn jongere vriendin gaat.

Viva La Feta, op maandag 17 april om 21 uur op Play4 en GoPlay.