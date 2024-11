Niels Destadsbader keert terug naar The Masked Singer

Verrassing van formaat komende vrijdag in The Masked Singer, als Niels Destadsbader op het podium staat. Niet als presentator, maar als zanger voor een duet met één van de gemaskerde figuren. Opvallend: ook Wim Opbrouck is van de partij.

Niels Destadsbader presenteerde de eerste twee seizoenen van het populaire VTM-programma The Masked Singer. Toen hij overstapte naar de VRT, kwam de presentatie in handen van Jens Dendoncker die eerder al opdook als speurder. In de tiende aflevering van het vierde seizoen, komende vrijdag, keert Niels eenmalig terug. Samen met Belle Perez, Natalia, Stan Van Samang en 2 Fabiola mag hij een duet zingen met de resterende kandidaten. Niels wordt gekoppeld aan Feniks, waarvan het al een paar weken vrij duidelijk is dat Eurovisiesongfestival-kandidaat Gustaph in het pak zit. Wim Opbrouck is eveneens van de partij. Hij is de gastspeurder van dienst. Benieuwd wie hij mee kan ontmaskeren…

Voor wie het zich afvraagt waarom Niels verschijnt met een snor: de opnames vonden immers plaats toen Niels meespeelde tijdens de Studio 100-musical ‘14-’18.