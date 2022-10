Nick is schrijnwerker en goochelaar, maar géén Homo Universalis: “Ik ben niet ontgoocheld, nee”

In de finale van Homo Universalis op Eén zagen we hoe Nick Hoste het schopte tot zevende.

Zaterdagavond moesten de tien overgebleven kandidaten van Homo Universalis op Eén het opnemen tegen elkaar. Nick Hoste, in het dagelijks leven schrijnwerker en na zijn uren onder meer goochelaar, werd uiteindelijk zevende. “Ik was niet zozeer ontgoocheld, nee. Als je zo dicht komt, dan proef je haast de overwinning. Maar ik ben geen slechte verliezer, integendeel. Het was fantastisch om te doen. Ik was eerlijk gezegd ook niet rouwig dat het er op zat. Het waren heel vermoeiende dagen, maar nog eens: wel héél leuk.”

