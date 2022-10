Wordt deze West-Vlaming dé Homo Universalis?

In het dagelijkse leven is Nick Hoste schrijnwerker, en na zijn uren ontpopt hij zich tot volwaardig circusartiest, goochelaar en vuurspuwer. Niet verwonderlijk ook dat hij het schopte tot de laatste tien van ‘Homo Universalis’ op Eén. “Op tv lijkt het écht gemakkelijker.”

In Homo Universalis op Eén spelen zaterdag de laatste tien kandidaten het spel van hun leven, want slechts een van hen kan met de titel van dé Homo Universalis – en een reischeque naar huis. Nick Hoste (30) uit Dentergem is de enige overgebleven West-Vlaming en naar eigen zeggen in niets de beste. “Maar laat ons zeggen dat ik wel veel verschillende dingen kan”, grijnst Nick.

Allerminst een leugen, want overdag werkt hij als schrijnwerker voor een bedrijfje dat houten bijgebouwen plaatst. Na zijn uren als hij niet gaat padellen, minivoetballen of voetballen vind je hem in de weer als Hypnofire. Binnen deze act haalt hij de ene circustruc na de andere boven, kan hij vuurspuwen én goochelen. “Mijn vader is fietsenmaker en kocht indertijd eens een reeksje éénwielers. Alleen raakte hij die niet makkelijk kwijt en kreeg ik er eentje. Onze buur, die circuskampen organiseert, zag mij aan het werk en vroeg of ik geen zin had om eens op te treden. Zo ging de bal aan het rollen. Ik leerde jongleren, vuurspuwen en goochelen. Ik doe het nu al twaalf jaar en vind dat echt heel tof om te doen. Ook al omdat je met kinderen kan werken, want ik heb ook gestudeerd voor leerkracht.”

Drukke agenda

De agenda van Nick is aardig gevuld. Zo is hij binnenkort te zien in onder meer Antwerpen en Rotterdam. “Dat doe ik in onderaanneming van het Gentse bedrijfje Cirqumstancia. Daarmee trekken we het land rond, van bedrijven tot braderieën. Maar ik vind pakweg verjaardagsfeestjes of een communie ook nog heel leuk om te doen. Soms zijn dat zelfs de leukste.”

“Ik wil ooit eens David Copperfield aan het werk zien”

Zelf heeft Nick geen uitgesproken voorbeelden of helden. “Maar ik wil wel ooit nog eens David Copperfield aan het werk zien in Las Vegas. Dat lijkt me fantastisch. Het was lang een droom om eens op te treden op een bekende Britse goochelconventie, maar dat is niet meer mijn grote ambitie. Ik heb daar wel ooit eens een pint gedronken met Dynamo (bekend illusionist, red.). Dat was wel heel tof.”

Kaften

De veelzijdigheid van Nick kwam aardig van pas in Homo Universalis. “Mijn collega wilde oorspronkelijk meedoen en vroeg om mee te doen, maar hij haakte af. Het was echt heel plezant om te doen, al moest ik er best wat shows voor afzeggen. En ja, op tv lijkt het écht gemakkelijker.”

“Waar ik het meest mee gesukkeld heb? Een boek kaften. Daar heb ik echt mee getjoold. (lacht) Maar ik ben wel gewend om met stress om te gaan, en te performen onder druk. Ik ging niet per se om te winnen en zou al blij geweest zijn met de top 50. Dat ik de top 10 haalde, was een extra bonus. Dan wil je wel winnen, ja. Maar het was niet alsof ik er van wakker lag. Voor mij was de leuke sfeer het allerbelangrijkste.”

