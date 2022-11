Linda Steen uit Werken nam 12 jaar geleden deel aan allereerste SOS Piet: “Geleerd hoe je moet flamberen”

Chef-kok Piet Huysentruyt keert nog even terug naar het kleine scherm om nog voor één laatste seizoen de culinaire problemen van de kijkers aan huis op te lossen. Wie die afleveringen van SOS Piet XL op VTM zeker niet zal missen, is Linda Steen uit Werken. Piet verloste haar 12 jaar geleden van haar angst voor flamberen. Als die hard fan van Piet werd zijn bezoek in haar keuken een onvergetelijke ervaring.

Linda Steen uit de Barisdamstraat is niet alleen dol op koken, ze is ook grote fan van chef- en tv-kok Piet Huysentruyt. “Dat komt omdat ik altijd een zwak had voor een kletskop met baard”, geeft Linda toe, terwijl echtgenoot Freddy D’Hert op de achtergrond glimlachend meeluistert.

“Ik heb altijd een zwak gehad voor kletskoppen met een baard”

“In het voorjaar van 2010 zat ik net thuis na een operatie en had ik tijd om het programma van Piet extra te volgen”, gaat Linda verder. “Omdat ik ervan droomde om Piet zelf eens op bezoek te krijgen, stuurde ik de programmamakers een mail met de opmerking dat ik niet durfde te flamberen. Dé geknipte vraag, want ik kreeg al snel antwoord. Iemand van VTM kwam eerst langs om te kijken of het bij ons praktisch haalbaar was om te filmen.”

“In april volgde dan het grote moment: Piet stond samen met een opnamecrew voor de deur. Er zaten zeker 20 man in mijn keuken: mijn kinderen met partners, vrienden en familie, maar ik was geen greintje nerveus”, verzekert Linda.

In ‘t West-Vlaams

Tot de opnames begonnen, bleef Piet in zijn auto zitten. “Als je mij dus de voordeur ziet opendoen, is onze ontmoeting dan ook niet gerepeteerd”, herinnert Linda zich. “Daarna mocht ik gewoon beginnen koken – als recept had ik geflambeerde scampi’s – en voor het flamberen nam Piet over en gaf hij tips. In 15 minuten zat de opname erop. ”

Omdat Linda die dag de laatste opnameplaats was, zorgde ze op vraag van de redactie voor broodjes en witte wijn. “Piet had duidelijk tijd, het werd een latetje”, lacht Linda. “Er werd veel gebabbeld, alles in ‘t West-Vlaams natuurlijk!”

Naar Ardèche?

“Ik heb al zijn kookboeken, ook enkele van zijn producten, maar wat ik nog wens? Dat is nog eens gaan eten in zijn restaurant in de Ardèche”, besluit Linda met een schuin oog op Freddy.