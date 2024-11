Gaat één van deze twee West-Vlamingen naar het Eurovisiesongfestival?

Wie mag ons land vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Bazel? Dat mag heel Vlaanderen komend voorjaar mee beslissen. VRT stelt vandaag de acht kandidaten voor, waaronder Stefanie Callebaut uit Kortrijk en Seppe Herreman uit Oostende.

Volgend voorjaar organiseert VRT opnieuw de preselecties Eurosong 2025 op VRT 1, waarin acht uiteenlopende artiesten hun kans wagen om voor ons land op het grote podium in Zwitserland te staan: Jelle van Dael, Lenn, Grace, Mentissa, LEEZ, Le Manou, Red Sebastian en Stefanie Callebaut. Zij zijn klaar voor Eurosong 2025! Gastheer Peter Van de Veire leidt Eurosong 2025 in goede banen, en geeft uiteraard opnieuw vakkundig commentaar bij het grote Eurovisiesongfestival in mei.

Een tijd geleden verspreidde VRT een oproep naar de brede muzieksector om zich in te schrijven voor de preselecties. Uit die inschrijvingen werden acht artiesten geselecteerd die hun kunnen mogen tonen in Eurosong 2025. Elke artiest neemt deel met een zelfgekozen nummer. In twee voorrondes leren we de artiesten beter kennen en krijgen we ook al de nummers te horen in ‘pure versie’. Wie er uiteindelijk naar het Eurovisiesongfestival mag, wordt duidelijk tijdens een denderende liveshow op zaterdagavond 1 februari. Daarbij kunnen de kijkers, samen met een vakjury, beslissen wie ons land zal vertegenwoordigen. Bij de kandidaten zitten ook twee West-Vlamingen:

Seppe Herreman (Gent, 25 jaar) was op 14-jarige leeftijd al finalist bij Belgium’s got talent (2014). Hij bleef gepassioneerd door muziek en studeerde verder aan het Conservatorium van Gent waar hij onder andere zangles kreeg van Eurosong-winnaar Gustaph. Op het conservatorium ontwikkelde hij zijn alter ego van Red Sebastian. Seppe werd dit jaar finalist in het VTM-programma Sing Again, waarin hij zowel opviel door zijn fantastisch stembereik als zijn opmerkelijke outfits. Zanger Koen Wauters noemde hem al dé ontdekking van het jaar.

“Als kind bracht het Eurovisiesongfestival altijd heftige emoties met zich mee. Toen ik de monsters van Lordi voor het eerst zag, dook ik van schrik achter de zetel. Ik was ook helemaal gefascineerd door Alexander Rybak, die met zijn enthousiasme en meesterlijke vioolspel indruk op me maakte. Op mijn twaalfde blies Loreen me volledig omver, en toen wist ik het zeker: daar wil ik ook staan. Vanaf dat moment repeteerde ik urenlang in mijn slaapkamer met een microfoon in de hand, en eigenlijk ben ik nooit gestopt. Nu komt die droom steeds dichterbij, en ik ga alles doen om hem waar te maken.”

Van SX naar Eurovisiesong?

Ook Stefanie Callebaut is van de partij. Stefanie (Kortrijk, 37 jaar) kennen we vooral als frontvrouw van de Belgische etherische popsensatie SX en scoorde onder andere hits met Gold en Black Video. Met het eigenzinnige collectief stond ze op het podium van de grootste festivals en concertzalen in België. Ook in het buitenland werd SX een begrip maar in 2022 stopte de band op een hoogtepunt na een succesvolle akoestische tournee. Stefanie Callebaut zingt doorgaans in het Engels, maar verraste haar publiek ook al meermaals in de West-Vlaamse streektaal.

“Er is volgens mij geen enkele Europeaan die geen herinneringen heeft aan het Eurovisiesongfestival. Vroeger trokken wij zelf speciaal met vrienden naar een huisje in de Ardennen om daar samen te kijken. Er is de laatste jaren dan ook plaats voor alle soorten muziek op het festival; ook minder vanzelfsprekende nummers kunnen winnen. Het Eurovisiesongfestival is voor mij een keuze voor positiviteit en liefde. Dat gevoel van samenhorigheid dat gedeeld wordt door de artiesten, de fans en de kijkers trekt mij aan. Recht vanuit mijn hart vind ik het zo mooi om daar deel van uit te kunnen maken, nu op Eurosong en hopelijk in mei ook in Bazel.”