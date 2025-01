Fien Germijns zet straat van Flore Gellynck in Menen in rep en roer met 100 taarten: “Zoveel volk, niet normaal!”

Flore Gellynck uit de Wahisstraat mocht donderdagavond haar 28ste verjaardag afsluiten met een onvergetelijk orgelpunt. VRT-presentatrice Fien Germijns zorgde immers met een onverhoopt laatavondbezoek voor de letterlijke en figuurlijke kers op de verjaardagstaart. Ze had een cheque bij voor de jarige en deelde ook nog eens 100 taarten uit op straat.

Tijdens de 100ste aflevering van de televisiequiz ‘De dag van vandaag’ zagen de VRT 1-kijkers hoe Fien Germijns live aanbelde bij Flore Gellynck (28) en Martijn Vanden Abeele (28) in de Wahisstraat. De goedlachse presentatrice had een taartje mee voor de jarige Flore. Samen met de ganse familie volgde ze vanuit de zetel de finale van ‘de enige quiz die je kan winnen zonder mee te spelen’. Daarin vuurde presentator Bart Cannaerts vragen over de afgelopen dag af op stand-upcomedian Wouter Deprez, VRT-presentator Xavier Taveirne en influencer Elodie Gabias. Met een gelukkige ontknoping voor Flore en Martijn: ze wonnen een cheque van liefst 2400 euro.

“Samen met onze ouders, broers en zussen uit Geluwe waren we mijn verjaardag aan het vieren”, geniet Flore nog altijd na. “Mijn mama had eerder op de avond in een berichtje aan het programma laten weten dat er hier een verjaardagsfeestje aan de gang was én dat Martijns moeder vroeger het buurmeisje was van studiogast Wouter Deprez.”

“We waren met zijn allen gezellig aan het genieten van een hapje en een drankje. Er speelde muziek en intussen volgden we op tv ‘De dag van vandaag’. Onze gasten wilden eigenlijk naar huis vertrekken omdat het al laat was. Maar we zeiden: ‘Jullie gaan niet naar huis vooraleer het programma gedaan is. Straks zitten we hier in ons eentje in onze pyjama als er wordt aangebeld’”, lachen Flore en Martijn.

Beire sympathiek

“Toen we de eerste livebeelden zagen van Fien op straat, waren we ervan overtuigd dat ze niet in Menen stond. Maar plots zagen we ons eigen voortuintje. Op televisie komen de beelden van de live uitzending met enkele seconden vertraging binnen. Dus voor we het goed en wel beseften ging de bel! Martijn had vooraf nog gezegd dat hij niet zou opendoen als de bel ging, maar hij heeft wijselijk toch maar de voordeur opengedaan toen het zo ver was”, gaat Flore verder.

“Fien was beire sympathiek en ook de mensen van de cameraploeg zorgden voor een leuke sfeer. Iedereen was aan het lachen en we zijn met zijn allen op de foto gegaan. Wouter Deprez liet achteraf nog weten dat hij niet op de hoogte was van het berichtje, maar dat hij wél zijn vroegere buurmeisje herkend heeft.”

Mooi buurtfeest

De oproep dat er 100 taarten gratis werden weggegeven, zorgde voor een drukte van jewelste in de Wahisstraat. “Zoveel volk, niet normaal! Mensen kwamen aangelopen en aangefietst, auto’s stopten in het midden van de straat… De 100 taarten waren heel snel uitgedeeld, maar de mensen bleven maar toestromen. Er ontstond zelfs een wachtrij om een selfie te nemen met Fien. We zagen ook oude bekenden terug en onze verwonderde buren kwamen in pyjama kijken wat er aan de hand was… Het was als een mooi buurtfeest!”

“Door de adrenaline hebben we die nacht bijna niet kunnen slapen. ’s Anderendaags werden we tijdens het winkelen voortdurend aangesproken en kregen we spontaan gelukwensen. We wonen pas 2,5 jaar in Menen en plots zijn we bekende Menenaars…”

Rest nog de vraag wat het koppel met het gewonnen bedrag zal doen. “Daar moeten we nog even over nadenken. Maar het zal iets leuks worden, samen met iedereen van de familie die er donderdagavond bij was”, besluiten Flore en Martijn eensgezind.