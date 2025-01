Fien Germyns duikt voor ‘De dag van vandaag’ in Menen op met… 100 taarten

Fien Germyns kwam donderdagavond tijdens de live uitzending van de quiz ‘De dag van vandaag’ op VRT met een cameraploeg naar de Wahisstraat in Menen met maar liefst 100 taarten.

Het was de honderdste uitzending van het programma en dat moest uiteraard worden gevierd. Fien had bovendien een cheque van 2.400 euro mee en die bleef bij de donderdag jarige Flore Gellynck (28). Haar ouders wonen in de Lindehofstraat in Geluwe.

Tijdens ‘De dag van vandaag’ legt Bart Cannaerts drie bekende Vlamingen het vuur aan de schenen over de kleine en grote actualiteit van de dag. En de kijker thuis kan winnen. De schoonmoeder van de jarige Flore schreef haar hiervoor in en ze was dus compleet verrast toen Fien Germyns met een cameraploeg aanbelde.

Samen met haar familie woonde Flore dus de finale bij. Inzet was een mooi bedrag van maar liefst 2.400 euro. Donderdag kwam tijdens ‘De dag van vandaag’ regio West-Vlaanderen aan bod met Xavier Taveirne (VRT), stand-up comedian Wouter Deprez en influencer Elodie Gabias.

Het trio haalde het nipt in een race tegen de tijd en op zoek naar drie juiste antwoorden op rij. Hilarisch werd het toen Elodie voor de beslissing een taart in haar eigen gezicht moest gooien en Flore 2.400 euro won.