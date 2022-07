Eleven introduceert betalende licentie (bovenop abonnement) voor bars en restaurants die eersteklassevoetbal uitzenden

Bars en cafés die eersteklassevoetbal publiekelijk uitzenden, zullen daar voortaan een maandelijkse licentie moeten voor betalen. Van net geen 70 euro per maand voor de kleinste etablissementen, tot 150 euro voor de grotere cafés. Dat komt natuurlijk bovenop hun abonnement met een telecomoperator. Een rekening die de al geteisterde sector niet al te graag ziet komen. Deze regeling geldt ook voor sportkantines.

In heel wat West-Vlaamse horecazaken kun je nu het Belgische eersteklassevoetbal en ook vaak buitenlandse wedstrijden meepikken. Maar daarvoor zullen ze straks dus nog een extra licentie moeten betalen. Kort voor de start van de competitie valt dit nieuws binnen bij de horecazaken die het al niet altijd even makkelijk hadden. Dit geldt niet enkel voor cafés, bars en restaurants, maar ook voor sportkantines.

Net als in Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk…

Twee jaar geleden verwierf Eleven de rechten van de Jupiler Pro League. Eleven biedt Eleven daarmee het grootste sportpakket van het land, met het beste van La Liga, de Serie A, de Bundesliga, de Engelse bekercompetities, de MLS, de EK- en WK-kwalificatiewedstrijden, maar ook de NBA, NFL,… “Het invoeren van een licentie voor wie om commerciële redenen voetbal toont, is al gangbaar in ons omringende landen als Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk”, zegt Jan Mosselmans van Eleven Sports. “Twee jaar geleden hebben wij de rechten in handen gekregen, maar het invoeren van de licentie hebben we uitgesteld door corona. Maar nu voeren we dus de betalende licentie voor horeca-uitbaters die de live-sportuitzendingen van Eleven willen blijven vertonen aan hun klanten in. Voor het ‘commerciële’ gebruik en alle ‘openbare uitzendingen’ van de Eleven Sports-kanalen in hun zaak, zullen de horeca-uitbaters vanaf komend seizoen dat start op vrijdag 22 juli, dus een licentievergoeding moeten betalen.”

“Deze licentie is vereist, bovenop een abonnement op een sportpakket bij een telecomoperator”

Niet iedere horecazaak zal ook evenveel moeten ophoesten. “Deze licentievergoeding wordt gebaseerd op een objectieve parameter, namelijk de grootte van de zaak. Deze licentie is vereist, bovenop een abonnement op een sportpakket bij een telecomoperator. Wat de toegang tot de Eleven-content betreft, verandert er dus niets voor de horecazaken.”

Eleven maakt zich ook sterk dat het de horecazaken ook heel wat in ruil biedt. “Dankzij een waaier aan nieuwe diensten zullen de horeca-eigenaars het maximale uit dit aanbod kunnen halen. Eén van de promotietools die Eleven tijdens de zomer ter beschikking zal stellen voor alle aangesloten zaken van dit horeca-aanbod, is een unieke applicatie ‘Footbar’. Met deze app kunnen fans meteen ontdekken welke bars en restaurants het aanbod van Eleven uitzenden én welk etablissement voor welk uitzendschema kiest. De horeca-uitbaters kunnen hun bestaande en potentiële klanten eenvoudig op de hoogte brengen over de acties en promoties die zij plannen om de opkomst in hun zaak te verhogen.”

Overgangsperiode

Om alle bars en restaurants de tijd te geven om zich te registreren voert Eleven een overgangsperiode in tot en met 31 augustus 2022. “Dat wil zeggen dat de licentievergoeding pas geïnd zal worden vanaf september 2022. Bovendien krijgen alle horecazaken die zich inschrijven vóór 31 augustus 2022 een korting van één maand gratis.”

Eleven ging ook in gesprek met Horeca Vlaanderen. “Er is overleg geweest en we zullen ook naar de leden van Horeca Vlaanderen en de Waalse tegenhanger communiceren.”