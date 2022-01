Dominique Persoone en Wendy Van Wanten duiken op in nieuw VTM-programma ‘De Verraders’

Vanaf 7 februari pakt VTM uit met hun eigen ‘De Mol’, waarbij ze 18 bekende Vlamingen onderbrengen in een kasteel. Onder hen ook enkele bekende West-Vlamingen.

Binnenkort tonen 18 bekende Vlamingen zich van een kant die ze nog nooit eerder hebben getoond. Vuil spel krijgt namelijk vrij spel in De Verraders, het nieuwe psychologische spel dat vanaf maandag 7 februari om 20.35 uur losbarst bij VTM. Acht dagen lang testte Staf Coppens in een kasteel in Kerkrade uit of er in elk van ons een slecht kantje schuilt. Kunnen de ‘bondgenoten’ de drie ‘verraders’ in het gezelschap ontmaskeren of zijn die hen een stapje voor? De 18 bekende Vlamingen die zich aan het bloedstollende spel van leugens en verraad wagen zijn een mix van alom bekende namen en jong talent. Welke drie spelen het spel als verrader en wie zijn de bondgenoten die de verraders moeten ontmaskeren?

Bad boy

Onder hen zien we onze West-Vlaamse ambassadeur, chocolatier Dominique Persoone. “Ik ben áltijd – denk ik – op zoek naar avontuur. I’m here to join the moment, let’s have fun. It’s nothing personal, it’s just a game. En ik ben sowieso al een beetje de bad boy.” Ook bad-ass: basketbalspeelster Ann Wauters. “Ik heb altijd in teams gespeeld en ook in heel veel verschillende teams. Dus ik denk dat ik mensen wel wat kan aanvoelen. Dat kan een voordeel zijn in dit spel. Dat liegen en bedriegen, dat gaat heel intens worden.”

Wendy Van Wanten is ook van de partij. © VTM

Typetje

Uitkijken doen we ook naar zangeres Wendy Van Wanten: “Ik denk dat de kandidaten mij vooral inschatten als Wendy die humoristisch en lief is, maar die niet echt in staat is om te liegen of een andere rol te spelen. Maar ik ben met twee. Ik heb Wendy Van Wanten die haar typetje kan spelen en ik heb Iris die Wendy in het oog houdt. Ik zal zien welke ik zal vertolken.”

En tenslotte zien we ook influencer Jamie-Lee Six.“Ik ben echt super gedreven. En ik kan niet tegen mijn verlies. Bovendien ben ik te koppig. Echt zot koppig. Een match made in heaven om te winnen denk ik. Eerlijkheid en bedrog zijn hier hetzelfde.”

Zij nemen het op tegen Astrid Coppens, Bart Kaëll, Dirk Draulans, Hannelore Simoens, Inge Onsea, Issam Dakka, Kim Van Oncen, Loïc Van Impe, Maureen Van Herberghen, Niels Albert, Nora Dari, Sieg De Doncker, Walter Damen en Ward Lemmelijn.

De Verraders, vanaf maandag 7 februari om 20.35 uur bij VTM.