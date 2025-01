De nieuwjaarswensen van Piet Huysentruyt (61): “Verlangen naar mijn tweede kleinkind”

Een nieuw jaar, dat betekent ook: goede voornemens, ambitieuze plannen en grote dromen. Wij vroegen aan zeven bekende West-Vlamingen wat 2025 voor hen in petto heeft. Dit zijn de antwoorden van Piet Huysentruyt.

Piet Huysentruyt (61) vierde in 2024 dertig jaar als tv-gezicht. Er kwam een tiende seizoen van SOS Piet, een nieuw kookboek én een cadeaubox. Maar aan stoppen denkt de chef-kok nog lang niet, integendeel.

1. Wat is je belangrijkste goede voornemen voor 2025?

“Dat is er een die ik wellicht deel met veel mensen, want ik zou nu eindelijk eens graag op mijn ideale gewicht blijven. Voor mij is dat 79 kilogram, nu zit ik daar nog even van af en heb ik nog vier kilogram te gaan! Op gewicht blijven is iets dat zeker niet makkelijk is voor een chef.”

2. Waar kijk je het meest naar uit in het nieuwe jaar?

“Het meest van al kijk ik ernaar uit om mijn tweede kleinkind te ontmoeten. In 2023 kreeg mijn zoon Cyriel een zoontje, Joshua. In augustus belde mijn dochter Marie me plots op vanuit de VS om te vertellen dat zij nu in blijde verwachting is van een kindje. Ik verheug me al op de komst van de kleine spruit eind januari.”

3. Welke plek in West-Vlaanderen wil je dit jaar absoluut bezoeken?

“Ik wil heel graag weer onze kust bezoeken. Dat mag eender welke badplaats zijn. Want door in Zuid-Afrika te wonen mis ik soms toch wel onze West-Vlaamse kust. Zo heb je er maar een in de wereld. En dan nog het liefst een bezoekje met een garnaalkroket voor mijn neus.”