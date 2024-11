Piet Huysentruyt wordt voor de tweede keer grootvader: “Natuurlijk vliegen we voor de geboorte naar de VS”

Heuglijk nieuws bij de familie Huysentruyt. Marie Huysentruyt (35), de dochter van chef-kok Piet Huysentruyt (61) verwacht haar eerste kindje. Piet wordt zo voor de tweede keer grootvader. “We hadden nooit verwacht dat Marie nog aan kinderen zou beginnen. Toen ze mij enkele maanden geleden opbelde met het heugelijke nieuws, was ik dan ook erg verrast. De tranen sprongen in mijn ogen”, vertelt Piet trots.

Vorig jaar werd chef-kok Piet Huysentruyt (61) voor de eerste keer opa toen zijn zoon Cyriel (33) vader werd van Joshua. Binnenkort mag hij een tweede kleinkind verwelkomen, deze keer van zijn dochter Marie. Het nieuws kwam voor Piet als een hele verrassing. “Net zoals bij Cyriel zagen we het totaal niet aankomen. We hadden nooit gedacht dat Marie nog voor kinderen zou gaan. Dus het kwam heel plots aan. Ik ben enorm content, want ik wilde altijd al kleinkinderen”, vertelt Piet vol van trots.

Telefoontje vol geluk

“Destijds heeft Marie de marathon van New York gelopen. Bij de aankomst vertelde ze me onmiddellijk dat ze op 13 oktober ook de marathon van Chicago wilde lopen. Daar zijn enkele erg goede restaurants, dus ik ging direct akkoord om met haar mee te reizen naar daar. Anderhalve maand voor de marathon belde Marie mij plots op”, gaat Piet verder.

“Ze vroeg me of ik neer zat, want ze had goed én slecht nieuws te melden. Toen zei ze me dat ze die marathon dan toch niet zou lopen. Ik was er wat geërgerd over, want kort daarvoor hadden we alle tickets en verblijven met familie en vrienden geboekt. Maar toen vertelde ze het goede nieuws dat ze namelijk zwanger is. Wat kan je daar dan anders op zeggen buiten dat je vol van blijdschap bent voor haar. Ik ben een emotioneel man en ben toen ook beginnen wenen. De tranen sprongen in mijn ogen.”

Eind januari

Elk nadeel heeft zijn voordeel, luidt het spreekwoord. “In plaats van te supporteren voor de marathon hebben we samen met Marie en haar man een mooie reis gedaan in de Verenigde Staten. Zo zijn we de Grand Canyon gaan bewonderen en hebben we zelfs een optreden van The Eagles kunnen bijwonen in The Sphere in Las Vegas. Dat was fenomenaal. En dat terwijl we het kindje zagen groeien in haar buik.”

De bevalling is eind januari uitgerekend. “Marie heeft ons al gezegd dat we moeten zorgen dat we er bij zijn. Maar dat is absoluut geen vraag. We willen dat moment meemaken en zullen er zeker zijn. Een tweede kleinkind zal ons leven veranderen. We zullen nog veel naar de VS mogen terugkeren om ons kleinkind te zien. Natuurlijk komen zij ook een tweetal keer per jaar naar Zuid-Afrika. Zo zie je maar dat de wereld klein is tegenwoordig. Een gezonde baby is alles wat we wensen”, besluit Piet.