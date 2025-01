De nieuwjaarswensen van Paul De Grande (75): “Meer vrede in de wereld”

Een nieuw jaar, dat betekent ook: goede voornemens, ambitieuze plannen en grote dromen. Wij vroegen aan zeven bekende West-Vlamingen wat 2025 voor hen in petto heeft. Dit zijn de antwoorden van Paul De Grande.

Voor Paul De Grande (75) was 2024 een bewogen jaar. De antiquair was opnieuw te zien in Stukken van Mensen én Stukken van Dealers, strikte een rolletje in een strip van Jommeke en verhuisde van Snellegem (Jabbeke) naar hartje Brugge. Hij brak ook met zijn vriendin Olga, maar heeft ondertussen een nieuwe partner.

1. Wat is je belangrijkste goede voornemen voor 2025?

“Ik ben Bruggeling en heb sinds 2024 een nieuwe antiekzaal in de Sint-Jorisstraat in mijn geboortestad. Ik wil vooral daaraan werken: continu zorgen voor een verandering in de voorraad en een artistieke ruimte creëren waar veel kunstminnende bezoekers naartoe komen en geregeld terugkeren.”

2. Waar kijk je het meest naar uit in het nieuwe jaar?

“Zoals iedereen snak ik naar meer vrede in de wereld. Het is de voorbije jaren misgelopen in onder meer Oekraïne. Ik hoop op verbetering: dat politici met macht een conversatie starten die leidt tot vrede. Ze moeten bereid zijn om met elkaar te spreken en te onderhandelen.”

3. Welke plek in West-Vlaanderen wil je dit jaar absoluut bezoeken?

“Er zijn zoveel leuke plekjes in onze provincie, ik probeer zoveel mogelijk exposities en musea te bezoeken. Hopelijk kan ik daarvoor in 2025 meer tijd vrijmaken. De voorbije maanden ben ik enkele keren naar het Concertgebouw in mijn geboortestad geweest, dat smaakt naar meer. Ik kijk ook uit naar de opening van de nieuwe Brugse expohal. Ik ben vooral benieuwd welke inhoudelijke invulling Musea Brugge aan die tentoonstellingsruimte zal geven.”