“We zijn al samen gaan eten”: Paul De Grande stelt nieuwe vriendin voor in ‘Stukken Van Dealers’

Spannend moment dinsdagavond in de laatste aflevering van Stukken Van Dealers, want Paul De Grande stelt zijn nieuwe vriendin voor aan zijn familie. Voor zijn 75ste verjaardag nodigt de Brugse antiquair zijn familie uit in zijn nieuwe stulpje en laat hij hen kennismaken met Wendy, zijn nieuwe vriendin.

“We zijn al samen naar The Beach gegaan en zijn samen eens gaan eten. We komen goed overeen!”, aldus Paul. Met een gezonde portie zenuwen stelt Paul zijn nieuwe vriendin voor aan zijn kinderen, broer en inmiddels 97-jarige moeder. Hij brengt ook een toost uit op haar, en kijkt naar eigen zeggen uit naar haar honderdste verjaardag.

Het afgelopen jaar is er veel veranderd in het leven van Paul De Grande. Zo is de Brugse antiquair verhuisd naar het Memlinghuis in Brugge. Bij de koop ervan leidde hij ons rond in zijn nieuwe woonst.

In diezelfde aflevering zien we ook hoe Bie Baert in Montpellier speurt naar verborgen parels tijdens de déballage. Al meer dan 25 jaar is ze een vaste klant en weet ze de mooiste stukken te vinden. Carlo en Lore maken er een voetbaldagje van want hun kinderen, George en Lily, worden verwacht op het trainingsveld van Cercle-Brugge. Daarna bereiden ze zich voor op een gala-avond ten voordele van Athletes for Hope Revalidatie Weide, waar Carlo bijzondere stukken zal veilen, waaronder eentje van Pol Mara en een foto van Frank Raes.

Carlo Bonte maakt zich klaar voor een speciale avond. © Play4

Yves Chung kruipt op z’n fiets voor zijn wekelijks ritje met wielerclub De Punchers en Sofie Van De Velde is dan weer druk in de weer met de opbouw van een nieuwe tentoonstelling in haar galerie, samen met de Britse collagekunstenaar John Stezaker.

Bekijk hieronder een fragment:

Stukken Van Dealers, dinsdagavond 17 december om 22.25 uur op Play4 en GoPlay.