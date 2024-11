Bijzonder geëmotioneerde Camille neemt afscheid van ‘Milo’ (en neemt even pauze)

Gisteren was de allerlaatste draaidag van de reeks ‘Milo’, waar Camille Dhont de hoofdrol in vertolkte. Ze nam naar eigen zeggen afscheid in schoonheid. “Het was een van de meest intense projecten die ik al heb gedaan.”

Begin dit jaar ging ‘Milo’ in première op VTM, een telenovelle met Camille Dhont in de hoofdrol. Een intense combo met haar vele shows, maar de Wevelgemse slaagde er wel in om het te doen lukken. Gisterenavond was de allerlaatste draaidag. Vooral de laatste scène was een erg emotionele gebeurtenis voor de popster, die een filmpje deelde op Instagram.



De laatste draaidag werd onder meer gevierd met taart. “Na meerdere seizoenen draaien op de set van Milo was het vandaag mijn laatste opnamedag”, schreef ze op Instagram. “Het was een van de meest intense projecten die ik al heb gedaan. 2 jaar bloed, zweet en tranen maar vooral ook heel veel gelachen op set. Dankje aan alle fans om Milo te bingen en dankje aan de volledige crew, productie en cast om dit mogelijk te maken. Ik ben super trots op wat we hebben gedaan als team.”

Afsluiten doet Camille uiteraard in stijl… © Instagram Camille

De reeks wordt volgend jaar uitgezonden, een precieze datum is nog niet bekend. De actrice trekt er de komende maanden overigens de stekker uit en gaat even wat genieten van welverdiende rust. Er wacht haar immers weer een pittig voorjaar met een theatertournee in Antwerpen, Hasselt en Gent. Tickets en info vind je hier.