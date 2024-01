“Ik voel dat ik gegroeid ben als actrice”: Camille schittert vanaf vrijdag in eigen telenovelle ‘Milo’

Vanaf vandaag start de telenovelle ‘Milo’ op VTM. Na een half jaar op de set kan hoofdrolspeelster Camille Dhont (22) dus eindelijk naar buitenkomen met de reeks. En daar is ze heel blij mee. “Ik wist niet aan wat ik mij moest verwachten, maar ik laat me daar niet door afschrikken.”

Als kind was Camille naar eigen zeggen helemaal verslingerd aan de telenovelle Sara, die het pad geëffend heeft voor heel wat opvolgers, van David tot Ella, Lisa en nu dus ook Milo. Dat ze vandaag de hoofdrol in een eigen langlopende reeks zou spelen, had de kleine Camille toen nooit durven denken. Nu, dat geldt ongetwijfeld ook voor de indrukwekkende lijst hits, uitverkochte zalen, stripreeks en kledinglijn… Om nog maar te zwijgen over de vier Sportpaleizen die ze straks platspeelt. En dat op een leeftijd waar de meeste jongeren van de schoolbanken komen.

In Milo kruipt Camille in de huid van een dromerige bakkersdochter met een gouden stem. De bakkerij draait niet bepaald goed, maar Milo zit met haar gedachten vooral bij de populaire artiest Liam. De overspelige moeder van haar crush blijkt overigens directrice te zijn van de school waar Milo een job probeert te bemachtigen. En laat die school net audities doen voor toekomstig zangtalent…

De rol is op het lijf geschreven van de popster, wiens bijnaam op school geheel toevallig ook Milo was. “Veel mensen vragen hoe ik het heb aangepakt om te staan waar ik vandaag sta. Niet alleen tieners, maar ook twintigers. Het is heel leuk om in deze telenovelle te zien hoe mijn personage auditie doet, het deksel op de neus krijgt, maar toch blijft strijden om er te geraken, ook al staat ze er vaak helemaal alleen voor. Het is dus best wel herkenbaar, met dat verschil dat ik altijd de onvoorwaardelijke steun van mijn ouders had en heb. Ik vind het een hele mooie verhaallijn om te spelen, een hele eer ook.”

Camille: “Ik herkende me nooit in dat stereotiep seutje dat werd neergezet.” © VTM

“Gelukkig kon ik me na de zomer volledig focussen op de telenovelle, wat heel fijn was. Ik ben ook wel gegroeid als actrice, voel ik. Het vraagt veel focus natuurlijk en het gaat vooruit. Het grootste aantal scènes dat ik had op één dag, was 23. Dat is heel veel, zeker als je weet dat het soms één blad tekst is, maar soms ook drie pagina’s. Dat zorgde soms wel voor stress, maar ik heb dat leren loslaten. Sindsdien ging het veel makkelijker. Ik moest niet meer elke avond drie uur aan mijn tekst zitten blokken. Nu kan ik door die focus een hele scène lezen op voorhand, nog één keer op de set en dan: let’s go. Het scheelt ook dat het geen heftig personage is om te spelen. Het personage Camille Van Beem in #LikeMe had enkele heel heftige scènes, wat altijd veel vermoeiender is om te spelen. Nu was dat veel chiller.”

Eén grote familie

Niet alleen over de regisseurs, maar ook over haar collega’s op de set heeft Camille heel wat lovende woorden. “Dat is heel raar, maar het voelde al heel snel alsof we elkaar al superlang kenden. Mathias (Mesmans, die Liam speelt, red.) en ik hebben het er vaak over als we onze tekst oefenen. Dat we elkaar precies al jaren kennen terwijl dat helemaal niet zo is. Het voelt heel familiair op de set en we steunen elkaar ook superhard. We zijn precies één grote familie.”

Op de vraag of 2024 een even pittig jaar wordt als 2023, kan Camille kort zijn. “Nog pittiger”, grijnst ze. “Zeker met de Sportpaleis-optredens (ook met #LikeMe, red.) en in de zomer plannen we heel wat optredens. Ik kijk daar geweldig naar uit. Heftig? Ja, maar ik doe het ook gewoon heel graag. Deze telenovelle beschouw ik als once in a lifetime. Ik heb later nog tijd genoeg om te rusten, denk ik dan.”

Over hoe ze de reeks graag ziet eindigen, heeft ze nog niet nagedacht. Maar misschien kan Veerle Baetens nog eens passeren als Sara? “Oh my god, stel je voor. Dat zou wel heel cool zijn!”

‘Milo’ start op vrijdag 5 januari met een extra aflevering om 21 uur, nadien van maandag tot donderdag om 18.20 uur bij VTM en VTM GO. Tickets voor het Sportpaleis via www.clubcamille.be.