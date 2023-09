Aurora (12) treedt in voetsporen van vader Gianluca en doet mee aan The Voice Kids: “Papa schreef me in zonder dat ik het wist”

Vrijdag start The Voice Kids. Eén van de deelnemers is Aurora Bombini (12). Haar vader Gianluca Bombini (53) baat het Italiaanse restaurant Da Gianni uit op de Graanmarkt 9 in Kortrijk. Daar zingt ze vaak samen met hem voor de klanten. Aurora zong eind augustus ook al op Buskruth, het evenement van burgemeester Ruth Vandenberghe.

Zangtalent van papa

Aurora kreeg waarschijnlijk de zangmicrobe te pakken van haar papa. Gianluca deed tussen 1997 en 2002 mee aan de Soundmixshow met Jo De Poorter en met Bart Kaëll, Star Ce Soir met Frédéric Herbays en aan De Grote Prijs Bart Peeters. “Aurora zong al van toen ze heel klein was en speelde met allerlei instrumenten. Ik zing ook veel thuis, dus ze zat eigenlijk altijd in de muziek”, vertelt Gianluca.

In hun restaurant Da Gianni zijn ook steeds micro’s aanwezig. “Ik hou ervan om samen te zingen met papa. Tijdens corona, toen het restaurant moest sluiten, maakten we samen filmpjes voor op sociale media en brachten die dikwijls live”, zegt Aurora. “Dat werd ontzettend vaak bekeken”, vult moeder Sjoukje Beekhuis (47) aan. “Iedereen zat thuis opgesloten, dus in plaats van te zingen in het restaurant konden mensen volgen via hun pc of gsm. Sommigen koppelden die zelfs aan hun televisiescherm.”

“Het vliegtuig werd helemaal stil. Ik was nerveus in haar plaats en vond het ongelooflijk straf dat zij dat durfde” – mama Sjoukje

Toen Aurora en haar moeder vorig jaar in juli op reis gingen naar Tenerife, daagde haar vader haar op weg naar de luchthaven in Oostende uit om in het vliegtuig te zingen. “Ze praatte al twee jaar over meedoen aan The Voice en ik wou haar zelfvertrouwen een boost geven. Ik beloofde haar een box met micro cadeau te doen als ze het zou durven.”

Eenmaal op het vliegtuig sprak Aurora de bemanning aan die voor het vertrek de omroeptelefoon in handen kreeg. “Ik zong toen ‘Always Remember Us This Way’ van Lady Gaga, dat nummer zal ik ook brengen op de Blind Auditions. Mijn vinger deed wel zeer van drie minuten op die knop te duwen.” Haar mama filmde het gebeuren. “Het was best wel emotioneel. Het vliegtuig werd helemaal stil. Ik was nerveus in haar plaats en vond het ongelooflijk straf dat zij dat durfde. Je zit daar dan met tranen in de ogen. Je kleine meid, dat doet iets met je.”

Daddy, I did it!

Op weg naar huis had Gianluca gestopt bij een McDonalds in Oudenaarde en was de uitdaging intussen vergeten. Net wanneer hij een hap wil nemen van zijn Big Mac krijgt hij het filmpje toegestuurd: ‘Daddy, I did it!’. “Ik begon gewoon te wenen in McDonalds. Mensen dachten waarschijnlijk: Oei, is die burger zo slecht?” glimlacht Gianluca. “Ik wist dat de inschrijvingen voor The Voice Kids openstonden, dus schreef ik Aurora in zonder het haar te vertellen. Ik stuurde het filmpje mee. Een elfjarig meisje die a capella voor een vol vliegtuig durft zingen, dat is toch de uitstekende kandidate?”

Geselecteerd voor The Voice Kids

Op 27 januari, op de verjaardag van hun andere dochter Lucia (20), ontving Gianluca een mail terug. “Na zeven maanden verwacht je het niet meer, maar opeens las ik de woorden ‘Proficiat Aurora, je bent geselecteerd voor de audities van The Voice Kids. Ik lichtte mijn vrouw in, printte de mail af en legde die de volgende dag bij haar ontbijt.”

“Ik heb zeker vijf minuten geweend van blijdschap en de shock” – Aurora

Bij het lezen van ‘The Voice Kids’ en ‘gefeliciteerd’ barstte Aurora in tranen uit van geluk, papa hing intussen aan de andere kant van de lijn. “Ik heb zeker vijf minuten geweend van blijdschap en de shock. Het was een mooi moment om met de familie te delen”, zegt Aurora.

The Blind Auditions

Het avontuur startte met verschillende selectierondes. “In Medialaan in Vilvoorde mocht ik mijn twee favoriete nummers brengen. Wat later in Essen probeer je opnieuw een nummer uit en moet je de vakjury kunnen overtuigen. De maanden erop volgen nog beautyshots, interviews en een orkestrepetitie. Pas later sta je effectief op The Blind Auditions”, vertelt Aurora.

“Er komt eigenlijk heel wat bij kijken. Een lang traject waarbij je hoopt dat je dochter steeds verder mag naar de volgende fase”, zegt Sjoukje. En dan was het zover, The Blind Auditions. Samen met vier andere meisjes kregen de deelnemers nog een laatste feedback en dan mogen ze één voor één het podium op. “Ik had heel veel stress. Vier bekende Vlamingen in een omgedraaide stoel. Dan is het gewoon alles geven en hopen op het geluid van die buzzer.”