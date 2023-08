Burgemeester Ruth Vandenberghe blikt terug tijdens Buskruth: “Onze stad verdient de titel ‘Beste Stad van Vlaanderen’”

Met het evenement ‘Buskruth’ sloot Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) het zomerverlof af op een unieke locatie in Kortrijk. Netwerken, lekker eten, een straffe speech, een prachtig verrassingsoptreden en goede muziek. “Het was een afsluit met ambiance en poer”, aldus Ruth.

Buskruth ging door in een oud fabrieksgebouw in de Vaartstraat 130 in de Sint-Janswijk. Tijdens het netwerkevent kon je genieten van spaghetti (het favoriete gerecht van onze burgemeester), een ijsje en drankje, voor wie de combo-formule koos. Tot in de late uurtjes waren foodtrucks aanwezig. Dj-duo Geestige Gasten en dj Medaase (finalist van MNM Start To DJ) stonden in voor de deuntjes.

Voor het verrassingsoptreden nam de burgemeester het woord om de talrijk aanwezigen te verwelkomen, ondanks het drukke weekend. “Er is altijd veel te doen in Kortrijk. Een compacte centrumstad waar alles behapbaar is. Een netwerk van verbonden buurten. Een stad met de charmes van een dorp. Of een groot dorp met de stedelijkheid, levendigheid en dynamiek van een stad”, klinkt het.

330 miljoen aan investeringen

1 september luidt het laatste werkjaar van het stadsbestuur in. “Zes jaren zijn voorbij gevlogen. We waren deze legislatuur begonnen met een plan. Het plan om van Kortrijk de Beste Stad van Vlaanderen te maken. Een ambitieus plan met meer dan 300 acties, goed voor 330 miljoen aan investeringen in onze stad. Denk aan de renovatie van de Schouwburg, het nieuwe museum Abby, de verdere verlaging van de Leiboorden, een vernieuwd historisch centrum, een groener winkelwandelgebied, een Conservatoriumpark en Casinotuin, een nieuw OC in Aalbeke, een nieuw Groeningepark, een nieuwe brug en park op de tip van Buda, een station Kortrijk waardig, de bovenaanleg aan de vroegere kluifrotonde, extra hectare bos, een padelinfrastructuur, een nieuwe Deelfabriek, een nieuw, modern woonzorgcentrum in de Condédreef en ga zo maar door”, vertelt Ruth.

“‘Beste Stad van Vlaanderen’ alleen al voor de volharding en flexibiliteit waarmee onze mensen keihard werken.”

“Stuk voor stuk topprojecten waar we als stad in een normale legislatuur al de handen vol mee hebben. Laat staan met drie crisissen die wegen op je financiën en op je mensen. Maar in de beperking zit het meesterschap zei Goethe. Onze stad verdient sowieso de titel ‘Beste Stad van Vlaanderen’ alleen al voor de volharding en flexibiliteit waarmee onze mensen keihard werken om al die projecten ondanks alles tot een goed einde te brengen.”

Verrassingsoptreden

Na de speech werden de aanwezigen getrakteerd op een verrassingsoptreden van Aurora Bombini (12) en haar twee vriendinnen Disha Ndayambaje (12) en Miriam Owusu-Banahene (12). Ze zongen respectievelijk Girl on Fire van Alicia Keys, All I Want van Olivia Rodrigo en Runnin’ van Naughty Boy ft. Beyoncé. Wie van Kortrijk is, kent Aurora misschien wel. Ze zingt vaak met haar papa voor de klanten in zijn Italiaans restaurant Da Gianni op de Graanmarkt. Het is van haar zingende papa dat ze de microbe te pakken kreeg.