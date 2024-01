Acid haalt slag thuis: influencers moeten adres niet meer overal prijsgeven

Influencers moeten hun adres dan toch niet vermelden op hun profiel op TikTok, Instagram of andere sociale media. Het mag ook via een omweg, meldt De Standaard dinsdag. Goed nieuws voor YouTuber Nathan ‘Acid’ Vandergunst uit Blankenberge, die al langer strijd voert tegen die verplichting.

Influencers riskeerden forse boetes tot 80.000 euro als ze hun zakelijk adres niet vermelden op sociale media. Verschillende bekende influencers weigerden dat uit privacyoverwegingen. Nathan Vandergunst uit Blankenberge, beter bekend als YouTuber Acid, liet nadat hij een proces-verbaal in de bus kreeg meteen weten dat hij de boete niet zou betalen. “Ik deel mijn gegevens niet. Voor de veiligheid van de mensen in dit huis, voor de veiligheid van mezelf. Er staan nu soms al mensen voor de deur”, vertelde hij – uiteraard – op YouTube.

Maar nu blijkt dat de website van de FOD Econmie onlangs werd aangepast. “U kunt ook aan deze verplichting voldoen door op uw socialemediakanalen te verwijzen naar uw website. U moet op die website dan uw ondernemingsgegevens vermelden”, staat er nu.

Het kabinet van staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open VLD) heeft het over een nieuwe optie. “Naast de mogelijkheid van een vestigingsadres bij een bedrijvencentrum is dit voor influencers opnieuw een manier om te vermijden dat ze hun privéadres rechtstreeks op hun socialemediaprofielen moeten zetten”, klinkt het. “Intussen is de staatssecretaris al enkele weken op Europees niveau op zoek naar extra manieren om hun privacy te beschermen.”

Wat er met de eerder uitgeschreven of mogelijk al betaalde boetes zal gebeuren, is niet duidelijk.