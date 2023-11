YouTuber Acid riskeert boete van 80.000 euro omdat hij adres niet deelt, maar zal die niet betalen: “Ik klaag FOD Economie aan”

Sinds vorig jaar worden alle influencers – online contentmakers die vaak reclameberichten publiceren voor merken – beschouwd als ondernemingen. Dat wil zeggen dat ze ook verplicht zijn om hun ondernemingsnummer, adres en e-mailadres te vermelden op hun socialemediaprofielen. YouTuber Acid – het alias van Nathan Vandergunst uit Blankenberge – weigert deze gegevens te delen. Hij kreeg als gevolg een proces-verbaal in de brievenbus. Hij riskeert een boete tot 80.000 euro.

Acid vertelt het verhaal zelf in zijn recentste Youtubevideo. In augustus vorig jaar had hij het probleem al eens uit de doeken gedaan, en legde hij uit aan zijn volgers dat hij niet van plan was om deze nieuwe regel te volgen. In zijn nieuwe video blijft hij achter dat standpunt staan. “Ik deel die gegevens niet voor de veiligheid van de mensen in dit huis, voor de veiligheid van mezelf. Er staan nu soms al mensen voor mijn deur”, klinkt het.

Professionele influencers zoals Acid werken meestal vanuit hun eigen woning, hun zogenaamd ondernemingsadres is dus hetzelfde als hun privéadres. Heel wat andere bekende koppen die hun boterham verdienen met contentcreatie op sociale media en zelfs privacy-experts hebben hun bezorgdheden over de nieuwe regel al geuit. Om die twijfels te beantwoorden, had voormalig staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker (Open VLD) eind september 2022 laten weten dat influencers zich konden vestigen bij bedrijvencentra van de federaties BeCommerce en Feweb, en dat adres dan konden gebruiken op hun kanalen. Maar volgens de pv die Acid heeft gekregen, was die oplossing toch niet waterdicht.

“Ondernemingen kunnen ervoor kiezen om hun maatschappelijke zetel in een erkend bedrijvencentrum te vestigen, doch enkel voor zover zij ook werkelijk activiteiten in dat bedrijvencentrum uitoefenen”, citeert hij uit het proces-verbaal. “Het adres vanwaaruit ik werk is mijn slaapkamer. Waarom zou ik een studio huren om dat vandaar uit te doen?”

Voorlopig lijkt het erop dat Acid de eerste is die effectief een proces-verbaal heeft ontvangen. Hoe groot de boete is die hem boven het hoofd hangt, is nog niet duidelijk. Die kan oplopen tot 80.000 euro, maar Acid laat zijn volgers alvast weten dat hij absoluut niet van plan is om die te betalen. “Ik heb eigenlijk twee opties. Ofwel deel ik mijn adres en laat ik zien hoe fucked de gevolgen daarvan zijn. Ofwel stuur ik alles door naar mijn advocaat en klagen we de FOD Economie aan voor schending van de privacy, dat is voorlopig mijn plan”, besluit de Blankenbergse YouTuber.