Dieter Troubleyn presenteert tweede editie The Sound of O

Vorig jaar organiseerde Stad Oostende voor de eerste keer The Sound of O, een radioshow met als doel inwoners met elkaar te verbinden. Dit jaar wordt het opnieuw georganiseerd. Op woensdag 22 december vinden de opnames plaats in het Feest- en Cultuurpaleis.

“De eerste editie van The Sound of O was een groot succes”, zegt bevoegd schepen Maxim Donck (N-VA). “Met de radioshow slaagden we erin om families, vrienden, kennissen en medebewoners met elkaar te verbinden. Tal van verzoekjes, hartverwarmende boodschappen, leuke verhalen, boeiende reportages en een goede portie lokale muziek vormden de basis van de radioshow. Vorig jaar vond het evenement plaats in het personeelsrestaurant van de Boarebreker. Dat deden we deels om een ode te brengen aan het zorgpersoneel. Dit jaar willen we het meer op een centrale locatie brengen. Het Feest- en Cultuurpaleis is hier perfect voor.”

De radioshow vindt plaats op woensdag 22 december, begint om 10 uur en eindigt om 18 uur. The Sound of O wordt georganiseerd in samenwerking met radio BeOne en radio Noordzee en zal integraal te volgen zijn via de bekende frequenties (respectievelijk 107,4 FM en 105 FM) of door te surfen naar www.oostende.be.

Dit jaar neemt Dieter Troubleyn de presentatie op zich. Dieter Troubleyn is al meer dan 30 jaar een volbloed entertainer. 18 jaar nationale radio, waarvan 8 jaar Radio 2. Hij speelde hoofdrollen in de mooiste musicals in Nederland en België (Jesus Christ Superstar, Les Miserables, Belle & het Beest, Elisabeth en Mamma Mia). Daarnaast is hij bekend van zijn rollen in tal van tv-series in binnen- en buitenland (Familie, Wittekerke, Spangen, Costa, Onderweg naar Morgen…).

Bekende sidekicks

Dieter Troubleyn wordt tijdens deze radioshow ook bijgestaan door vier sidekicks – Wendy Van Wanten, Sebastien Dewaele, Piv Huvluv en Martin Heylen – die telkens een uurtje mee zullen presenteren. “De sidekicks brengen leuke herinneringen, anekdotes en verhalen die betrekking hebben op onze stad. De sidekicks nodigen ook een persoonlijke gast uit die voor hen onmisbaar is bij een radioshow over Oostende.” Daarnaast zullen er ook optredens zijn van lokale bands.

“Dit jaar hadden we gehoopt om er een groot feest met z’n allen van te maken, maar opnieuw zullen we vermoedelijk moeten bijsturen. Het stond voor ons al vast dat er een tweede editie zou komen. Of dit de volgende jaren herhaald zal worden, moeten we nog bekijken na evaluatie. Wat wel vaststaat, is dat er wel jaarlijks een dergelijk evenement zal zijn.”

Als de coronamaatregelen het toelaten, zal er publiek welkom zijn tijdens de radioshow. Er is gratis soep en je zal een plaatje kunnen aanvragen voor een vriend of familielid. Na afloop wordt een dj-set van dj Koony gepland (onder voorbehoud). (GLO)