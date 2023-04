De vele geheimen van het Memlinghuis in Brugge

Met de aankoop van het Memlinghuis in de Sint-Jorisstraat in Brugge door de bekende antiquair Paul De Grande komt een einde aan een ‘hotspot’ van de regionale media in de Brugse binnenstad. Tenminste binnen de ‘kleine ring’. Drie decennia lang was deze site de plaats waar de redacties van KW/Brugsch Handelsblad en De Streekkrant gevestigd waren. Hoog tijd om enkele geheimen te onthullen.

Op 18 september 1992 verliet KW/Brugsch Handelsblad zijn vertrouwde stek in de Eekhoutstraat/Eeckhoutpoort in Brugge om zijn intrek te nemen in het Memlinghuis in de Sint-Jorisstraat. Roularta Media Group had drie jaar eerder deze lokale krant van de Brugse uitgeversfamilie Herreboudt overgekocht om zijn ambitieus project Krant van West-Vlaanderen (een samengaan van het Brugsch Handelsblad, De Weekbode, het Kortrijks Handelsblad, De Zeewacht en het Wekelijks Nieuws) te realiseren. Daarbij paste een majestueus mediahuis in Brugge.

Vlaamse Primitief

De naam ‘Memlinghuis’ verwijst naar de Duitse kunstschilder Hans Memling – een van de 15de eeuwse ‘Vlaamse Primitieven’ – die in 1480 “een groot stenen huis” kocht in de Sint-Jorisstraat. Van dit groot stenen huis bleef een paar eeuwen later niets meer over, maar op de plek kwam er in de 19de eeuw wel een statig herenhuis naar plannen van architect Isidoor Allerweireldt, de man die ook voor het ontwerp van het Sint-Janshospitaal had gezorgd.

Keizer Wilhelm

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de Duitse bezetters in de woning een postkantoor ondergebracht hadden, kwam Keizer Wilhelm II er op bezoek. Nadien werd het pand jarenlang bewoond door een doktersechtpaar.

De Duitse keizer Wilhelm II op bezoek in het Memlinghuis tijdens WO I. © Stadsarchief Brugge/Jacques Rau

Het Brugse OCMW wou er een dienstencentrum van maken, gericht op de vergrijsde bevolking van de Sint-Gilliswijk, maar dat project werd nooit gerealiseerd. Het fel verloederde gebouw kwam op het einde van de jaren tachtig in handen van Roularta die het geheel kunstig en met verfijnde smaak restaureerde, naar plannen van architect Filip Delacourt. En zo werd het op 18 december 1992 het onderdak voor de redactie van het Brugsch Handelsblad en de diensten van De Streekkrant.

Dirk Trioen

Keizer Wilhelm was niet de enige bekende figuur die het Memlinghuis tot drie keer toe frequenteerde. De voorbije dertig jaar kwamen alle Brugse burgemeesters, de belangrijkste West-Vlaamse parlementairen er langs voor interviews. Maar ook de Duitse ambassadeur Rüdiger Lüdeking was er te gast, net als Marc Clémeur, intendant van de Vlaamse Opera en… Belgiës allereerste ‘spijtoptant’ Dirk Trioen: de Bruggeling die de Bende van de Miljardair aan de galg praatte voor vrouwenhandel. De Brugse Persbond vergaderde er geregeld, er vonden zelfs opnames van de tv-serie ‘Aspe’ plaats.

Het statig 19de eeuws interieur.

Voordat KW zijn eindredacties in het Roularta hoofdkantoor in de Meiboomlaan in Roeselare centraliseerde, waren er acht redacteurs en reporters tewerkgesteld in het Memlinghuis. Zeven van hen waren verstokte rokers, de jongste reporter vloog in het ‘niet-rokers’-hoekje.

Mannenbastion

In tegenstelling tot de vele vrouwelijke commerciële vertegenwoordigers bij De Streekkrant was de redactie van KW/Brugsch Handelsblad zoals zovele kranten een mannenbastion. Enkel receptioniste Loulou, redactiesecretaresse Laurette, eindredactrice Caroline én journaliste Suzanne vertegenwoordigden een tijdlang het ‘sterke’ geslacht’.

Het Memlinghuis in Brugge.

De sportredactie was fel vooruit op zijn tijd in het creëren van een ‘mediamix’: op woensdagnamiddag was Johan ‘Koekie’ Koekelbergh een vaste (telefonische) gast in het radioprogramma ‘Hallo Hautekiet’ op Studio Brussel.

Leerling

Met de verkoop van het Memlinghuis aan Paul De Grande is de cirkel rond. Want voormalig hoofdredacteur Hedwig Dacquin gaf in zijn jonge jaren in het Atheneum van Sint-Michiels les aan de latere antiquair. Overigens verdwijnt KW/Brugsch Handelsblad niet uit Brugge: samen met het team van Roularta Local Media is de Brugse redactie voortaan gevestigd in de Maria van Bourgondiëlaan in Christus Koning.

Dat noopt gemeenteraadslid Pascal Ennaert, die zelf in de buurt woont, tot de volgende rake opmerking: “KW/Brugsch Handelsblad verhuist naar het centrum van de Brugse politieke macht. In Christus Koning wonen er immers vier gemeenteraadsleden.”

“Onder de supervisie van een ereschepen”, voegt Jean-Pierre Vanden Berghe er lachend aan toe…

