Topshots.app is het Wordle voor voetbalfreaks: “Zelfs Steven Defour speelt al mee!”

Begin dit jaar raakte de wereld in de ban van het online letterspelletje Wordle, nu heeft een West-Vlaming mee zijn schouders gezet onder een variant waarbij je cultvoetballers uit onze vaderlandse profcompetitie moet proberen raden. En dat slaat aan, want amper twee weken na de start kan Topshots.app op honderden gebruikers per dag rekenen, waaronder ook een pak topvoetballers. “In de kleedkamer van Beerschot zijn we al een dingetje”, zegt Waregemnaar Pieter-Jan Claeysens.

Het idee achter Topshots.app is even eenvoudig als geniaal: elke dag krijg je een nieuwe kans om een voetballer uit de Belgische eerste klasse tussen 1975 en nu in zes pogingen te raden. Op het einde van de rit, of je er nu in geslaagd bent of niet, krijg je de oplossing met bijhorende Panini-sticker te zien.

Op 22 februari werd de eerste opgave op de virtuele wereld losgelaten en een dikke twee weken later, groeit de schare fans zienderogen. Het technisch brein achter de online hit is een West-Vlaming: Pieter-Jan Claeysens (31) uit Waregem. In het echte leven web developer bij DAS Media in zijn thuisstad, in zijn vrije tijd rabiaat voetbaldier.

“Ik heb mijn hele jeugd op een voetbalveld doorgebracht”, zegt Pieter-Jan. “Maar nu ben ik vooral een passieve voetbalfan. Voetbalpodcasts verslind ik bij de vleet.”

Ook op Twitter is Pieter-Jan relatief actief en daar zag hij een tweet voorbijkomen met de suggestie om het begin dit jaar ontplofte Wordle om te zetten in een versie waarbij legendarische voetballers uit de Belgische competitie moesten geraden worden.

“Het was Mechelaar Rutger Verbeek, op Twitter wereldberoemd als De Rosse Magiër, die de voorzet gaf. Hij had eerst zelf de maker van Woordje.be – de Vlaamse versie van Wordle – de vraag voorgelegd, maar toen die geen tijd had, ben ik in het gat gesprongen”, glimlacht Pieter-Jan.

Nostalgie

Met het ondertussen bekende resultaat: Topshots.app is goed op weg om zélf een culthit te worden. “Ik heb de code ontworpen, maar het idee is geheel aan mijn Mechelse collega toe te schrijven”, benadrukt Pieter-Jan.

De basisversie legde hij aan enkele bevriende voetbaldieren voor en die waren laaiend enthousiast. “Nadat ik de bugs verwijderde, lieten we via Twitter ons geesteskind op de wereld los.”

Daar kende Topshots.app meteen succes. “We zien het aantal gebruikers elke dag stijgen. Momenteel hebben we zo’n vijf- tot zeshonderd spelers per dag, met enkele uitschieters die richting de achthonderd gaan.” Het succes is eenvoudig te verklaren, zegt Pieter-Jan. “Het is erg laagdrempelig. Je hoeft niet te registreren, het is volledig gratis en anoniem…”

“Ik hou enkel bij hoeveel juiste antwoorden er gegeven worden en wat de populairste voetbalnamen zijn die worden gebruikt. Meer niet. Internetprivacy draag ik hoog in het vaandel.”

Ook de herkenbaarheid speelt een grote rol. “We spelen fors in op het nostalgiegevoel”, klinkt het. “We gaan altijd op zoek naar voetballers die bij veel mensen een belletje doen rinkelen. De helden van je jeugd, zeg maar.”

“Ook de naam verwijst naar iets van vroeger: in de nineties vond je in de zakken chips Flippo’s met foto’s van voetballers op: Topshots… Bovendien voorzien we elke dag slechts één opgave. Net zoals in de goeie oude tijd moet je dus geduld oefenen. Een perfecte voedingsbodem voor een kleine hype”, knipoogt Pieter-Jan.

Steven Defour

Topshots.app heeft stilaan ook zijn weg richting onze huidige lichting profvoetballers gevonden. “In de kleedkamer van Beerschot zijn we al een dingetje, ja”, glundert de maker.

“Hun verdediger Frederic Frans was enkele dagen geleden nog de opgave van dienst en toen hij zichzelf gevonden had, heeft hij over ons getweet. Maar ook keeper Mike Vanhamel, Dario Van den Buijs en SV Zulte Waregem-coach Davy De fauw zijn fan. En woensdag ontdekte ik ook dat Steven Defour Topshots.app speelt. Dan slik je wel eens. Nu hopen we op een tsunami-effect.”

Wordle werd midden februari voor meer dan één miljoen euro aan The New York Times verkocht en de rechten van het Nederlandse televisiespelletje Lingo, waarop het hele gegeven gebaseerd is, gingen ook al over de toonbank richting de States.

“Daar durven wij niet van dromen”, grijnst Pieter-Jan. “Dit is voor ons pure fun. We zijn gewoon blij dat we mensen vijf minuutjes een leuk tijdverdrijf en een trip down memory lane kunnen bezorgen. Al zou het natuurlijk wel de max zijn mocht Romelu Lukaku straks mee zoeken. Wie weet!”

Speel mee op topshots.app.