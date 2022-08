Syntra West start nieuwe opleiding tot syndicus: “We draaien geen lampen in, maar beheren een gebouw”

Vanaf dit najaar kan met een opleiding syndicus volgen bij Syntra West. Er is nood aan syndici, een beter onderscheid tussen syndici en makelaars en een verdere professionalisering. Oostende is gaststad.

Er zijn in Vlaanderen 950.000 appartementen in 130.000 gebouwen. Daarvan zijn er 91.394 gekend als VME (verenigen van mede-eigenaars), waarvan 15.141 in onze provincie. Die VME’s stellen syndici aan die het gebouw beheren. Studenten aan vastgoedopleiding aan hogescholen en bij Syntra West vinden vaak een job als makelaar (bemiddelaar). “Daar zijn programma’s als ‘Huizenjagers’ of ‘Blind gekocht’ niet vreemd aan”, weet Werner Couck van Appartement TV, een media- en dienstenplatform voor particulieren, beheerders en al wie actief is in de vastgoedsector.

“De instroom aan studenten in de opleidingen gaat vooral naar verkoop en niet naar beheer.” Cijfers bevestigen wat Couck zegt. Van alle BIV-erkenningen zijn er 62 procent voor verkopers, 34 procent voor verkoop en beheer en slechts 4 procent enkel voor beheer (syndici). “Dat is niet verwonderlijk want veel makelaars zijn ook syndic omdat de VME’s hen een mooie rekruteringsbasis bieden voor latere verkoop”, zegt ook Charlotte Verbeken van het Syndichuis in Oostende, die zich enkel toelegt op dat beheer.

Ook in Oostende is er nood aan syndici. Filip Roelandt (CEO Economisch Huis): “7 op de 10 woningen in de stad zijn appartementen. Die zijn meestal een eerste woning. Er zijn slechts 10.000 tweede verblijven. Oostende is een stad in positieve transformatie. Er komen veel appartementen bij en dus is er nood aan syndici. Uit gesprekken met de economische sector blijkt dat er een kleine instroom is. Dat de opleiding in Oostende plaatsvindt is dus een goede zaak.”

Knelpuntberoep

VDAB noemt syndicus een ‘zwaar statistisch knelpuntberoep’. Er zijn steeds minder syndici en er is geen instroom van nieuwe. Bij de VDAB zijn er 230 openstaande vacatures, de helft van de vermoedelijke echte vraag. Het is ook niet eenvoudig om een syndicus te vinden: voor kleinere gebouwen (minder dan 10 appartementen) passen syndici vaak omdat er ‘veel werk en weinig verloning is.’ Charlotte Verbeken: “We hebben bij het Syndichuis al maanden een vacature open staan. Er is nood aan informatie want de weinige sollicitanten die afkomen op de vacatures weten niet wat de job inhoudt. En ook het publiek weet vaak niet wat we wel en niet doen. Ik kreeg onlangs nog een telefoon van een eigenaar om een lamp te komen indraaien in de gang. We zijn geen technieker of conciërge maar eigenlijk manager van het gebouw. Dat er eindelijk een opleiding komt is echt een goede zaak.”

1 jaar

Elke Uyttenhove (Syntra West): “De opleiding bestaat uit 7 modules en kan in 1 jaar afgewerkt worden. Het bevat alles aspecten die een syndicus moet kennen zoals administratief beheer, bouwkundig en technisch beheerd en financiën. Ook de ‘soft-skills’ zoals vergadertechnieken en omgaan met personen komt aan bod.” Er is wekelijks op woensdag les. “De reacties zijn positief. Bestaande syndici willen hun medewerkers sturen en uiteraard verwachten we ook nieuwe kandidaten. Het blijft een knelpuntberoep dus de grote massa komt er niet op af.” Het is de bedoeling om de opleiding na Oostende uit te rollen in heel Vlaanderen. Toch zijn de deelnemers na hun éénjarige opleiding bij Syntra West niet automatisch syndic: voor het verkrijgen van een BIV-nummer is er immers nog een stage (200 dagen) en examen nodig. Ook voor mensen die enkel secundair onderwijs volgden en niet over een bachelor diploma beschikken, is er nog een lang traject. Er zijn infodagen op de Syntra campussen in Oostende, Roeselare, Brugge, Krtrijk en Ieper op zaterdag 27/8 (9-12 u) en op maandag 29/8 (14-20 u).