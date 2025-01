OPINIE – De braindrain stoppen staat bovenaan VOKA’s to-dolijstje

“De strijd tegen braindrain is hier nog niet gestreden. 60 procent van de jongeren gaat elders studeren en keert niet onmiddellijk terug. Er is veel te lang veel te weinig geïnvesteerd in het hoger onderwijs in West-Vlaanderen. Dat moet voortaan anders als we onze bedrijven zuurstof willen blijven geven.”

Aan het woord is Bert Mons, de gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen, zeg maar de stem van de ondernemers in onze provincie. Zijn oproep om de braindrain te stoppen dateert van… begin 2020. In een column pleitte hij in deze krant toen met bovenstaand citaat voor actie. “Dringend!”

Vandaag staat Bert Mons weer in onze krant. Vijf jaar na zijn oproep somt hij vier werven op om de economie in West-Vlaanderen een broodnodige boost te geven. Op zijn lijst: de braindrain stoppen. “Dringend!”

“We zouden bijna durven vragen: ‘Make West-Vlaanderen great again’”

Want in al die jaren is hier inderdaad weinig veranderd. Onze jongeren gaan nog steeds massaal buiten de provincie studeren en blijven dan in Gent of Leuven plakken. Voor vier op de tien van alle hogeropgeleide West-Vlamingen is dat vandaag het scenario. En dat terwijl veel bedrijven hier smeken om werkkrachten…

Dus vraagt Voka om ons onderwijs hier te versterken. Meer opleidingen, een nieuwer en innovatiever aanbod ook. Zodat we niet alleen onze eigen jongeren kunnen verleiden, maar ook talent van buiten de provincie kunnen lokken. Het is een terechte eis waar de politiek in 2025 hopelijk eens écht naar luistert. We zouden hen bijna durven vragen: ‘Make West-Vlaanderen great again’. Zorg dat mensen hier graag willen studeren, wonen, werken… en genieten van het leven.

Maar goed, de West-Vlaamse politici moeten we ongetwijfeld niet overtuigen. Het wordt afwachten hoe stevig hun ‘West-Vlaams Front’ staat in Brussel. Heel benieuwd wat zij kunnen realiseren, benieuwd ook naar wat Bert Mons in 2030 te zeggen zal hebben. Je leest het in deze krant, uiteraard.