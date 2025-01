Voka trekt aan de alarmbel voor 2025: “Onze economie bevindt zich op een kantelpunt”

“West-Vlaanderen heeft keer op keer veerkracht getoond, maar nu is het overduidelijk dat onze economie op een kantelpunt staat. De signalen van economisch slecht weer zijn niet te ontkennen en het uitblijven van een daadkrachtig industrieel beleid remt de welvaart van onze regio af.” Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen, omschrijft 2025 als een bepalend jaar voor de toekomst van onze economische slagkracht. Hij stelt vier dringende actiepunten voorop.

Een dalende vraag, hoge loonkosten, een energiehandicap… De concurrentiepositie van onze ondernemingen staat zwaar onder druk, zo stelt Voka West-Vlaanderen.

“Daarom roepen we onze beleidsmakers op om de hoogdringendheid van de situatie onder ogen te zien en zo snel mogelijk structurele maatregelen te nemen”, benadrukt Bert Mons. “Onze ondernemers verdienen ruimte en zekerheid om te doen waar ze goed in zijn: groeien, innoveren en zo werkgelegenheid creëren.

De cijfers onderschrijven deze noodkreet. De totale omzet van alle West-Vlaamse bedrijven tussen juli 2023 en juni 2024 is met 0,9 procent gedaald tegenover de periode juli 2022-juni 2023. Op Vlaams niveau bedraagt de daling zelfs 1,8 procent.

De West-Vlaamse ondernemingsrechtbanken registreerden tussen januari en november 2024 dan weer liefst 819 faillissementen. 11,6 procent meer ten opzichte van dezelfde periode in 2019 en zelfs 39,5 procent in vergelijking met 2020.

Er werd ook een pak minder geïnvesteerd bij ons. Van juli 2023 tot en met juni 2024 daalde het totale bedrag met 1,8 procent ten opzichte van juli 2022-juni 2023. Binnen het Vlaamse geweest groeiden de bedrijfsinvesteringen dan weer met 11,7 procent.

“Er moet dringend ingegrepen worden”, klinkt het. “Melissa Depraetere en Hilde Crevits, allebei viceminister-president in de Vlaamse Regering, erkennen ook zelf dat alle economische knipperlichten op oranje en zelfs rood staan. Welaan, onderneem dan ook actie. Daarom schuiven wij vier prioritaire werven naar voren.”

1. Geef arbeidsmarkt zuurstof

“Ondanks de verwachte positieve impact van automatisering en digitalisering kampen onze bedrijven met enorme personeelstekorten. Tegen 2030 zullen we minstens 77.000 extra arbeidskrachten nodig hebben om onze groei te garanderen. Daarom pleiten we ervoor om onze werkzoekenden te activeren. Met goede opleidingen en intensieve begeleiding kunnen minstens 15.000 onder hen ingeschakeld worden.”

“Wij stellen een ambitieuze doelstelling: tegen 2030 willen we 25.000 buitenlandse talenten verwelkomen”

“Daarnaast is 20 procent van alle mensen op beroepsactieve leeftijd niet aan de slag. Met gerichte ondersteuning moeten 12.000 mensen eveneens ingezet kunnen worden. Maar er moet ook over de grenzen gekeken worden. Wij stellen een ambitieuze doelstelling: tegen 2030 willen we 25.000 buitenlandse talenten verwelkomen.”

2. Braingain, geen -drain

“Onze onderwijs- en kennisinfrastructuur moet sterker. We kampen met een achterstand in het academisch opleidingsaanbod en ondanks de engagementen in het huidige en vorige Vlaams regeerakkoord, zijn er geen extra masteropleidingen gerealiseerd. Die ontwikkeling, onder meer voor handelswetenschappen, is een cruciale hefboom voor onze economische transformatie.”

“Zo bouwen we niet alleen het onderwijsaanbod in onze regio uit, maar maken we West-Vlaanderen ook aantrekkelijker, zowel voor studenten als hoogopgeleid talent.”

© Kurt Desplenter

3. Extra ondernemingsruimte

“West-Vlaanderen heeft nood aan 500 hectare bijkomende industriegrond om aan de vraag te voldoen. Liever vandaag dan morgen. Al in 2017 kende de Vlaamse Regering 130 hectare toe aan West-Vlaanderen, met een bijkomende optie op 300 hectare. Helaas is er acht jaar later nog geen vierkante meter hiervan te zien. Dat zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven naar Noord-Frankrijk trekken.”

“Zonder extra ruimte waar bedrijven hun ding kunnen doen, zullen onze welvaart en ons welzijn dalen

“Vandaag steken elke dag 16.000 Noord-Fransen de grens over om bij ons te komen werken. Door deze evolutie dreigen we ook hen te verliezen. Ook het inefficiënte vergunningenbeleid is een doorn in het oog. Veel te lange trajecten, onduidelijkheden, eindeloze beroepsprocedures… Zonder extra ondernemingsruimte zullen onze welvaart en ons welzijn dalen.”

4. Investeer nú

“West-Vlaanderen heeft dringend investeringen nodig die onze toekomst veiligstellen. Er moeten meer fondsen gaan naar de binnenvaartinfrastructuur en waterhuishouding én de derde rijstrook op de E403 tussen Roeselare en Brugge is van doorslaggevend belang.”

“Er is nu opnieuw een studie besteld, maar daar schuiven we geen meter mee op. De spade moet in de grond. Nú. Ook de nieuwe Visartsluis in Zeebrugge en de opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie moeten bovenaan het lijstje prijken.”





“Als we nu niet handelen, zullen we de gevolgen in elke sector voelen, stelt Mons. “Onze welvaart staat op het spel. Het is vijf over twaalf.”