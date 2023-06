Jan Vanhulle verhuist straks met Isogym van Stationsstraat naar gebouwen van Garage Vanhulle

Het is een publiek geheim dat Jan Vanhulle (29) straks met Isogym verhuist naar de ouderlijke garage in de Roeselaarsestraat. “Ik hoop daar in oktober mijn intrek te kunnen nemen. We zullen er veel meer ruimte hebben, een nieuw sanitair en ook een mooie bar”, kijkt Jan er al naar uit.

Isogym bestaat al sinds 1985. Het is nog een ‘old skool’ gym. Een lange gang leidt je vanuit de Stationstraat naar de fitness, waar je workouts kan doen met zicht op het spoor. Jan Vanhulle is er al sinds 2009 klant, hij leerde er de knepen van het vak van oprichter Jan Vansteenkiste die ook nu nog vaak in de zaak te zien is. Als we een afspraak met Jan Vanhulle trachten te fiksen, is hij net aan het trainen in Fitters Gym in Brugge. “Zelf ga ik ook soms elders eens trainen, om ideeën op te doen en van de sfeer te proeven. Er zijn maar enkele gyms in Vlaanderen die me echt aanspreken. En die bevinden zich gelukkig allemaal in West-Vlaanderen. Naast Fitters Gym zijn dat Days Workout in Ieper en Strength House in Bredene. Niet toevallig allemaal goed geëquipeerde zaken waar een heel familiale sfeer hangt.”

Hoe startte je zelf met fitness?

“Ik had al zoveel gedaan, allerlei sporten. Ieder jaar wat anders, van voetbal tot atletiek, tot wanhoop van mijn moeder. Enkel mountainbike was eigenlijk een constante. In 2009 kwam ik bij Isogym terecht als een schriel ventje. Ik ben begonnen met vier keer per week te trainen en eerlijk gezegd werkt dat verslavend. Zeker als je progressie ziet, dan zit je op een trein die niet meer te stoppen valt en waar je niet van af wil stappen. De eerste drie jaar dat ik trainde, deed ik dat zonder echt op mijn voeding te letten. Daarna kwam dat aspect er ook nog eens bij en kweek je nog meer spiermassa.”

“In de nieuwe zaak zullen de openingsuren ruimer zijn”

Volg je dat nog altijd zo strikt?

“Minder dan vroeger. Het is niet dat ik vaak in de frituur sta, maar we gaan al eens graag uit eten. Maar ik zorg ervoor dat ik iedere dag mijn bouwstoffen binnen heb. Ik heb nogal een makkelijk metabolisme, ik verbrand van nature heel veel. De stap naar het bodybuilding heb ik nooit echt gezet. Ik heb wel twee keer aan een wedstrijd mee gedaan, maar je moet echt een monnikenbestaan gaan leiden en dat heb ik er niet voor over. Ik trek er ook nog eens graag op uit met mijn vriendin.”

Toen Jan Vansteenkiste hier in 1985 startte, was jij nog niet geboren…

“Inderdaad, pas negen jaar later zag ik het levenslicht. Vroeger was hier nog een fabriek gevestigd, later een dancing en nu dus bijna al 40 jaar een fitnesszaak.”

Maar daar komt straks een einde aan?

“Ik was al een tijdje op zoek naar een ander pand. Ook het oude goederenstation was daarbij een optie, dat is toen niet doorgegaan. En gelukkig maar, want kort daarna brak corona uit. Mijn pa Joost hielp me bij de zoektocht, maar uiteindelijk vonden we de oplossing dichtbij huis. In de garage van mijn ouders, die mijn zus Charlot met haar vriend Guillaume Meuleman stilaan aan het overnemen is, hebben we ruimte vrij gemaakt. In de vroegere werkplaats, waar nu niet zoveel activiteit meer was, krijgen wij de ruimte om ons ding te doen. Enkel het ‘lashoekje’ van mijn opa Julien heeft een nieuw plaatsje gekregen. Het is een ideale locatie voor ons. We situeren er ons langs een invalsweg en er zijn 28 parkeerplaatsen. De gym zal zich ook vlak naast de woning van mijn ouders bevinden, mijn grootouders wonen aan de overkant van de straat. De ingang bevindt zich dus aan de Roeselaarsestraat, maar de gym zal uitkijken op de Schardouwstraat.”

Zul je de trein, die dagelijks tientallen keren achter je zaak passeerde, niet missen?

“Eerlijk? Op de duur let je daar niet meer op. En aan de overkant van de Roeselaarsestraat passeert hier die trein achter de tuin van mijn grootouders. Veraf zal die dus niet zijn.”

Wanneer ga je open op de nieuwe locatie?

“Bedoeling is om op 1 oktober te kunnen openen. Ik had wat eerder gehoopt, maar er komt natuurlijk heel wat bij kijken. Er komt een nieuw sanitair blok, een mooie bar,… Het zal ook mogelijk zijn om er gewoon iets te komen drinken. Hier in de Stationsstraat zijn onze openingsuren van 9 tot 12 en van 14.30 tot 21.30 uur. In onze nieuwe vestiging zullen we vroeger open gaan. Dat biedt ook de mogelijkheid voor externe personal trainers om met hun klanten aan de slag te gaan voor die gaan werken. Vanaf 9 uur is er dan iemand van ons in de zaak. We werken met heel wat mensen, zodat we ook in de zomermaanden kunnen open blijven. Als we er zelf eens niet zijn, kunnen we met gerust hart onze zaak toevertrouwen aan die jobstudenten. Ook over de middag zal je dus straks kunnen sporten.”

Trek je zelf nog naar de Verenigde Staten om te trainen?

“Ik ben jaren naar Los Angeles geweest, het mekka van onze sport. In coronatijden ben ik dan eens naar Dubai uitgeweken, dat eigenlijk de nieuwe draaischijf aan het worden is. Tijdens corona mocht daar meer dan overal elders ter wereld. En ook alle nieuwigheden zijn daar nu te zien. Je leert er de nieuwste toestellen kennen. Al ons materiaal verhuist straks mee van de Stations- naar de Roeselaarsestraat. We kopen ook heel wat nieuwe toestellen van diverse merken, telkens zelf uitgetest, zodat we klaar zijn voor de toekomst. En Amerika…? Voor de 50ste verjaardag van mijn moeder maken we straks met het hele gezin een rondreis door de Verenigde Staten. En ik zal hen uiteraard met plezier eens Los Angeles leren kennen.”