Hooglede lanceert met ‘My Local Job’ de Tinder voor jobs als eerste in West-Vlaanderen

Werkgevers uit Hooglede en werkzoekenden kunnen elkaar voortaan op een eenvoudige en laagdrempelige manier vinden via de app ‘My Local Job’. Het is de eerste West-Vlaamse gemeente die de app gebruikt. De gemeente Het was Schepen voor Economie Frederik Sap (Allen 8830) die de app op de gemeenteraad voorstelde.

“Het is algemeen geweten dat er op de arbeidsmarkt een spanning zit tussen de vele vacatures en het beperkt aantal werkzoekenden, zeker in West-Vlaanderen. Bedrijven vinden amper mensen voor hun openstaande vacatures. We spreken niet enkel over de kmo’s, maar ook over lokale handelszaken zoals bakkers, slagers of horecazaken”, verklaart Sap.

Meldingen

De app My Local Job kan helpen om potentiële werkzoekenden en werkgevers samen te brengen. “Op basis van een aantal geselecteerde filters krijgt de werkzoekende snel een overzicht van de jobs die voor hem of haar interessant kunnen zijn. En door eenvoudig te swipen kan de werkzoekende zich kandidaat stellen. Je kan de app My Local Job de ‘Tinder van de arbeidsmarkt’ noemen. De werkgever krijgt dadelijk een melding op de app dat er zich een kandidaat aandient. Alle relevante gegevens van de werkzoekende zijn raadpleegbaar en met een druk op het telefoonnummer kan de werkgever de kandidaat contacteren voor een gesprek of aanwerving.

Laagdrempelig

Het grote voordeel van de app is dat het erg laagdrempelig werkt. Bovendien is het niet enkel voor betaalde arbeid en vaste jobs. Ook verenigingen, organisaties, vzw’s, studenten, flexi-jobs of stagiairs kunnen op de app terecht. Voor elke werkzoekende of vrijwilliger is de app sowieso gratis. De dienstverlening en ondersteuning is tevens voor alle werkaanbieders op de gemeente gratis.” (JT)