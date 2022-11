Amper 40 procent van de bussen en trams rijdt uit in Oostende door nationale stakingsacties: “Er komen nog acties”

De nationale stakingsacties om meer koopkracht te eisen, laten zich overal voelen. In Oostende staat sinds 5 uur woensdagmorgen een stakingspiket. Daar reden 42 van de 97 diensten uit.

De kans dat je bus of tram in Oostende woensdag niet komt, is groot. In de badstad rijden amper 40 procent van de bussen en trams uit. Dat is het gevolg van de nationale stakingsactie. Die komt er om meer koopkracht te eisen. In Oostende werd een stakingspiket opgezet. Daar waren verschillende chauffeurs van de vervoersmaatschappij al sinds 5 uur ’s morgens aanwezig.

Dringend nodig

Onder de aanwezigen ook Petra Depoorter, secretaris bij ACOD, de vakbond voor openbare diensten. “Wij staan hier om ervoor te zorgen dat de mensen het wat beter hebben”, zegt Petra Depoorter, secretaris van het ACOD. Als je rond je kijkt, zie je dat heel veel mensen het moeilijk krijgen. De koopkracht is sterk verminderd en daar willen we snel verandering in zien komen. Actiedagen zoals vandaag zijn dringend nodig. We willen al heel lang een duidelijk signaal geven. Er komen gegarandeerd nog acties in de toekomst als er geen verandering komt.”

Signaal geven

Ook Bart Pieters, secretaris bij het ACLVB, wil een duidelijk signaal geven. “De koopkrachtvermindering waar we mee kampen is buiten proportie”, zegt Pieters. “Er is wel de indexsprong, maar die dekt niet alles. De prijzen van verschillende producten swingen de pan uit, waardoor mensen op het einde van de maand in de problemen komen. We horen hier en daar al waaien dat er volgend jaar geen opslag komt. In tijden waarin we nu leven kunnen we het niet maken dat mensen nog dieper in die put terecht komen.”

Vervoersmaatschappij De Lijn zegt de hinder die de stakingsacties met zich meebrengen, te betreuren. Er wordt aangeraden om de routeplanner van De Lijn of de halteinformatie op de haltepagina te raadplegen. Ritten die niet rijden worden ook niet aangegeven. Wie door vertraging niet of niet tijdig op het werk of op school geraakte, kan hier een attest aanvragen: https://www.delijn.be/nl/contact/attest-aanvraag/