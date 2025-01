“Voorbarig, onverantwoord en lichtzinnig”: Voka heeft geen begrip voor vakbondsacties

Voka West-Vlaanderen omschrijft de vakbondsacties van vandaag als voorbarig, lichtzinnig en onverantwoord. “De staking in het onderwijs, bij het openbaar vervoer en tal van andere overheidsdiensten treft tienduizenden mensen”, klinkt het. “De schade aan onze economie is groot.”

Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen, windt er geen doekjes om: “Het begrip voor deze acties is zero. De vakbonden grijpen heel erg snel naar het stakingswapen. Ze protesteren tegen intenties en plannen over de pensioenhervormingen en niet tegen definitieve maatregelen.”

“Staken zou het ultieme drukkingsmiddel moeten zijn en geen actie dat lichtzinnig wordt bovengehaald. Wat zal er gebeuren als de vakbonden bij elk plan, studie of voornemen het land dreigen plat te leggen?”

Economie in zwaar weer

“Wie rekent op het openbaar vervoer om zich naar het werk te begeven, moet zich op een andere manier behelpen. Thuiswerk is lang niet voor iedereen een optie: meer dan de helft van de werkende mensen voert een job uit die niet van thuis kan gebeuren.”

“Veel ouders met schoolgaande kinderen zijn dan weer genoodzaakt om thuis te werken, opvang te regelen of een dag vakantie op te nemen. Ook onze luchthaven ondervindt grote hinder, wat onze internationale reputatie zeker niet ten goede komt.”

Voka benadrukt dat onze economie – en vooral de industrie – in zwaar weer zitten. “Onze bedrijven hebben het echt bijzonder moeilijk door de afnemende vraag, de hoogoplopende loonkosten en energieprijzen en de administratieve lasten.”

Situatie bemoeilijken

“De vakbonden voeren nu elke dertiende dag van de maand actie tegen mogelijke maatregelen van een nieuwe Arizonaregering die er nog niet is. Zij moeten goed beseffen dat ze daarmee de situatie in onze bedrijven nog meer bemoeilijken en verergeren. Zo zullen we onze bedrijven en onze welvaart niet redden, integendeel.”